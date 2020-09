/FOTOGALERIE/ Branky se příznivci fotbalu při třetiligovém utkání v Králově Dvoře nedočkali. Góly padaly až při penaltovém rozstřelu, ve kterém byl úspěšnější Písek.

ČFL: Králův Dvůr - Písek 0:0 PK 2:4 | Foto: Pavel Paluska

V prvním poločase byl zápas vyrovnaný, žádná velká šance ale nepřišla. Hosté hráli navíc od čtyřiatřicáté minuty bez vyloučeného Maříka. „Herně byli v prvním dějství určitě lepší hosté, ale troufám si říct, že jsme byli o něco nebezpečnější my díky brejkovým situacím. Do druhé půle jsme šli s jednoznačným cílem rozhodnout zápas v náš prospěch. Soupeř hrál o deseti, věřili jsme, že to zvládneme,“ uvedl trenér domácích Tomáš Šilhavý. „Domácí hráli v bloku a pouze nakopávali balóny na útočníky Dvořáka s Kuželem. To bylo jediné, co jsme jim dovolili hrát,“ řekl k průběhu první půle písecký kouč.