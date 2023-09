Po jednoznačné výhře z minulého týdne se Králův Dvůr utkal s Vltavínem. Jenže tentokrát Cábelíkům úvod nevyšel, brzy obdrželi dva góly a ve druhém poločasu ještě jeden, takže nakonec prohráli 0:3. Nutno dodat, že soupeř je de facto rezervou Sparty a nastupují za něj velké talenty českého fotbalu.

Třetí kolo ČFL: Králův Dvůr (v bílém) - Hostouň 0:2. Hosté jdou do čela tabulky. | Foto: Lukáš Horníček/ Sokol Hostouň

Na začátku zápasu ve středu hřiště uzdravený Kabele vybojoval míč pro Procházku, který postupoval sám, ale ve velké šanci si vylámal zuby na Štorcovi. V 5. minutě se dostali do vedení hosté, když střílený centr dorazil do sítě Michl. Za deset minut šel Vltavín do protiútoku a centr ze strany dostal do sítě hlavou Tichý. Pro Králův Dvůr to byl po neproměněné jasné šanci drsný vstup do utkání.

„Prakticky jsme prožili to, co před týdnem, ale v obráceném gardu. První velkou šanci v první minutě jsme nedali a pak jsme hned gól dostali. Ta první branka určila ráz zápasu, začali jsme být nervózní a celý poločas jsme se hledali. Do poločasu jsme dostali ještě jeden gól, samozřejmě máme některé nezkušené hráče, je to pro ně těžké,“ hodnotil první dějství trenér domácích Tomáš Šilhavý.

Komárov doplatil na zranění, v oslabené sestavě podlehl rezervě Příbrami

Začátek druhého poločasu se domácí dostávali do šancí, srazila je ale branka v 53. minutě. Po jednoduchém nákopu postupoval sám Michl a svůj nájezd bezpečně proměnil. „Do druhé půle jsme vstoupili dobře, měli jsme šance. Tam se zápas lámal, kdyby se nám povedlo skóre zkorigovat, věřím, že by se nám ještě povedlo zápas zdramatizovat. Ale pak jsme dostali třetí gól a utkání se dohrávalo,“ mrzí Tomáše Šilhavého.

Cábelíkům stále chybí někteří zranění hráči, jejich návrat se ale blíží. Trenér nevylučuje ani posilu na poslední chvíli. „Martin Kraus by měl být mimo ještě na 2-3 týdny, je to pro nás velké oslabení. Začínají se uzdravovat Bouček, Beňo a Krátký. S příchodem těchto hráčů věříme, že se budeme zvedat. Nechci zatracovat kluky co hrají teď, v rámci možností se s tím perou slušně, ale zatím sbírají zkušenosti. Snažíme se podepsat nějakého hráče, který by nám byl schopný hned pomoct, ale je těžké ho nejprve najít a pak přemluvit, aby k nám šel. Není to jednoduché,“ říká Šilhavý.

Králův Dvůr – Vltavín 0:3 (0:2). Branky: 5. a 53. Michl, 14. Tichý. Rozhodčí: Toucha, Matyš, Zoufalý. Diváci: 140.

Králův Dvůr: Krček – Čihák, Havránek (46. Novák), Rudavskyi, Dvořák, Hradecký, Nazarenko (81. Sabou), Procházka (81. Beneš), Patrovský, Kabele (73. Kuča), Fatrdle.

Vltavín: Štorc – Maione Carlo, Matějka, Čejda, Osmani, Jedlička, Tichý, Tesař (90. Vopěnka), Boček (62. Hruška), Sprinz (79. Malý), Michl (90. Mysík).