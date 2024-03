Fotbalisté Králova Dvora sehráli další těžké utkání. V minulém kole Fortuna ČFL A prohráli na hřišti druhých Domažlic 0:4, v domácím prostředí padli stejným výsledkem s pražskou Slavií B.

Cábelíkům se dál nedaří, teď ale přijdou lehčí soupeři. | Foto: archiv Deníku

Domácí fotbalisté nezačali špatně, po jednom rohovém kopu míč skákal před brankovou čárou, ale nikdo ho nedokázal dorazit za Sirotníkova záda.

Po odehrané čtvrthodině si neobsazený Trédl ve vápně zpracoval prudkou přihrávku a prudkou levačkou nedal Tomanovi žádnou šanci.

Z hostů opadly nervy a začali držet míč v útočné polovině hřiště. Cábelíci občas zahrozili po standardních situacích, ale vyrovnání to nepřineslo. Těsně před poločasem navíc po protiútoku druhý gól přidala slávistická legenda Milan Škoda.

Hořovice vyrovnaly jen Wackerem, podruhé už se na Soběslav nedosápaly

„Hosté potvrdili roli favorita. Měli jsme dobrý vstup, velkou šanci po standardce. Do obdrženého gólu jsme Slavii k ničemu nepouštěli, pak jsme ale zbytečně inkasovali. Do toho jsme měli další šanci, kterou Krausič ze standardky nedal. Prakticky to byly naše dvě jediné šance, ale za takového stavu, kdy by nám to pomohlo. Pak se projevila kvalita Slavie a druhý obdržený gól do šatny zápas zlomil. Jejich protiútoky pak bylo strašně těžké chytat, byly hodně nebezpečné,“ zhodnotil nepodařené utkání trenér domácích Tomáš Šilhavý.

Po změně stran to byly právě protiútoky, které dělaly domácím problémy. Po zaváhání na polovině hřiště se Slavia dostala do kontru, na jejímž konci stál sedmnáctiletý Dominik Pech. Ten se do listiny střelců zapsal ještě o patnáct minut později, když po nepovedeném odkopu zakončoval sám z hranice penalty.

Cábelíkům se vstup do jara nepovedl, po dvou prohrách 0:4 se musí připravit na další obtížný duel, který sehrají v sobotu 16. března na umělém hřišti v Rynholci proti třetí Hostouni.

Králův Dvůr - Slavia Praha B 0:4 (0:2). Branky: 17. Trédl, 45. Škoda, 53. a 68. Pech. Rozhodčí: Nedvěd - Flade, Suchánek. Diváků: 400.

Králův Dvůr: Toman - Novák (80. Fatrdle), Chocholoušek, Benda (63. Patrovský), Šumilov, Bouček, Procházka (80. Kabele), Hradecký, Sedláček (72. Kuča), Kraus, Černý.

Slavia B: Sirotník - Švec (59. Žitný), Konečný (80. Behenský), Hunal, Zachoval (68. Pudil), Trédl, Jelínek (59. Sy), Ogungbayi, Pudil, Pech, Škoda (59. Rama).