Střelec Martin Novák táhl fotbalisty Povltavské A za záchranou v České fotbalové lize, sk. A. Druhým hattrickem v řadě tentokrát pomohl k výhře štěchovického celku 3:2 na půdě Králova Dvora. Klid už mají tedy oba týmy, domácí byli však smutní, doma se chtěli loučit vítězně.

Sokolov – Králův Dvůr 2:3 (1:1). | Foto: Vlaďka Štychová

„Defenziva nás trápí dlouhodobě a zase jsme se nevyvarovali chyb, které soupeř potrestal. Navíc Novákovi se zápas povedl,“ uznal domácí lodivoda Tomáš Šilhavý.

Na první Novákův gól ještě odpověděl domácí Američan Raley, když si naběhl na výborný dlouhý míč za obranu a zakončil. Ale po půlhodině se hostující Novák trefil podruhé. Když přidal deset minut před koncem třetí branku, vypadalo to na jasnou záležitost, ale Cábelík Novotný ještě vykřesal v 87. minutě naději, když hlavičkou zakončil standardní situaci. Jenže další trefu už domácí nestihli a tři body odcestovaly od Berounky k Vltavě.

„Výsledek je pro nás špatný, chtěli jsme se rozloučit s fanoušky výhrou. Při problémech Zbuzan se zřejmě už ani soupeře neobával sestupu, takže klasický zápas o všechno to nebylo, ale bylo vidět, že vyhrát chtějí obě strany. Bohužel chyb jsme udělali víc a za to zaplatili. V závěru jsme to ještě chtěli po snížení zkusit, ale Povltavská už si výsledek zkušeně pohlídala,“ doplnil zklamaný trenér Králova Dvora Tomáš Šilhavý.

Králův Dvůr – Povltavská FA 2:3 (1:2). Branky: 22. Raley, 87. Novotný – 11., 32. a 80. M. Novák. Rozhodčí: Švagr. Diváků: 160.

Králův Dvůr: Toman – R. Novák, Hell (66. Bouček), Dvořák, Raley (81. Novotný), Beňo, Procházka (66. Kabele), Kraus, J. Novák (46. Nazarenko), Patrovský (46. Behenský), Fatrdle.