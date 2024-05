Ve 25. kole Fortuna ČFL A se poslední Cábelíci utkali na hřišti o pozici lepších Karlových Varů. Středočeši byli dlouho lepším mančaftem, ale v závěru dvakrát inkasovali a zvládli skóre jen zkorigovat Krátkým.

Fotbalisté Králova Dvora prohráli klíčový zápas v Karlových Varech. | Foto: FK Králův Dvůr

Od počátku utkání byli aktivnější hosté, kteří si vytvářeli náznaky šancí. Karlovy Vary se do ohrožení Tetourovy branky v podstatě nedostávaly a do kabin se tak šlo za bezbrankového stavu.

Krátce po pauze se do velké šance dostal Krátký, ale ani další střely neskončily v domácí síti. V 85. minutě se po rohovém kopu dostali do vedení domácí Vyletou. Krátce poté se po křídle prohnal Alozie, od tyčky se balón odrazil k Kharebashvilimu a ten bombou pod břevno navýšil vedení Karlových Varů.

V jedné z posledních akcí Černý prodloužil nákop na Krátkého a ten upravil na konečných 2:1. „Pro nás krutý zápas. Měli jsme ho pod kontrolou, minimálně do remízy. Nedali jsme dokonce tři velké příležitosti, soupeř byl bez šancí a pak pět minut do konce jsme dostali gól z rohu. Je to samozřejmě komplikace, ale tak to prostě je,“ hodnotí trenér Cábelíků Tomáš Šilhavý.

Cábelíci tak na Karlovy Vary ztrácí pět kol před koncem pět bodů. „Zklamání po utkání bylo na místě, nevypadalo to tak, že bychom měli prohrát, takže o to více bylo negativních emocí. Ještě bezprostředně po zápase jsme si s kluky řekli, že pokud zvládneme další utkání s Duklou, tak dostaneme Vary zase pod tlak. Je brzy ještě něco balit, je před námi ještě třetina jara. Nepříjemný výsledek po takovém průběhu, ale kluci se s tím zatím perou velmi dobře, takže stále věřím, že to zvládneme,“ neztrácí naděje Šilhavý.

Karlovy Vary - Králův Dvůr 2:1 (0:0)

Branky: 85. Vyleta, 89. Kharebashvili - 93. Krátký. Rozhodčí: Bohata - Šťastný, Mrkáček. Diváci: 250.

Karlovy Vary: Chára - Didier (58. Milidrag), Pěkný, Ostapenko (68. Kharebashvili), Markovych M., Vyleta, Červený, Alozie (89. Markovych G.), Žilák, Tagne, Horník.

Králův Dvůr: Tetour - Bouček, Chocholoušek, Šumilov, Novák, Kuča, Hradecký, Jinoch, Fatrdle (70. Patrovský), Černý, Krátký.

Autor: Vojtěch Fairaisl