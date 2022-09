Píseckým fotbalistům vyšel první poločas, po kterém šli i do vedení. „První půli jsme odehráli velice slušně a šli do vedení. Měli jsme tam i další šance, jedna byla stoprocentní, dvě tak sedmdesátiprocentní, které jsme měli proměnit,“ zhodnotil první poločas písecký trenér Milan Nousek. Králův Dvůr šel tedy do kabin s jednobrankovým mankem. „Samozřejmě byla to hodně nepříjemná chvilka. Navíc se zranil Procházka a museli jsme střídat. Hráči sami vycítili, že musíme přidat pohyb a agresivitu a shodli jsme se, že zápas dokážeme otočit,“ řekl trenér Králova Dvora Tomáš Šilhavý.