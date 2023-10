Desáté kolo ČFL nabídlo zápas dvou posledních týmů. Domácí Králův Dvůr hostil Slavii z Karlových Varů. Cábelíci si nepohlídali konec prvního a začátek druhého poločasu, prohrávali 0:3 a i přes velkou snahu zvládli vsítit pouze jeden gól.

Asistent kouče Jaromír Šilhan gestikuluje marně, jeho tým zase padl | Foto: Lukáš Horníček/ Sokol Hostouň

Obrovskou šanci poslat domácí do vedení měl Patrovský, bohužel ale minul. Vyrovnaný zápas se rázem proměnil v noční můru. „Měli jsme dvě velké šance, Patrovský měl dorážku z malého vápna sám před brankářem. Pak přišel závar, podklouznutí našeho stopera a soupeř se dostal lacino do vedení. Pak to trefil za vápnem a z vyrovnaného zápasu to bylo 2:0 a my jsme doháněli. Jsou to věci, co se opakují a trápí nás, stojí nás to body a je to složité,“ říká trenér Cábelíků Tomáš Šilhavý.



O poločasové přestávce domácí trenér rozdal pokyny jak smazat dvoubrankové manko. Jenže přišla 50. minuta a Králův Dvůr inkasoval potřetí. Přišlo uvolnění a následná přihrávka pod sebe, kterou do sítě uklidil svým druhým gólem Červený. Po faulu brankáře na Martina Krause se kopala penalta, kterou sám Kraus proměnil.



„Obrovská chyba při třetím gólu, to co jsme si říkali v poločase zase neplatilo, poměrně brzy jsme dali gól na 3:1, pak nám chyběla kvalita nebo vymyslet něco lepšího. Nějaké šance byly, ale asi si jsme si to ani nezasloužili po těch chybách,“ přiznává Šilhavý.

Parádní poločas kladenského béčka, naopak Beroun se červenal



Cábelíci ze závěrečného tlaku nevytěžili kontaktní gól a v důležitém zápase prohrávají 1:3. „Teď jedeme na Duklu, bude to složité, cítíme, že ty body potřebujeme získávat. Máme jich málo, do každého zápasu jdeme pro body. Kola ubíhají a pokud je nebudeme získávat, bude to těžší a těžší,“ ví Tomáš Šilhavý.

Králův Dvůr - Karlovy Vary 1:3 (0:2). Branky: 61. Kraus (PK) - 39. a 50. Červený, 45. Maňák. Rozhodčí: Kolátor - Baum, Kotalík. ŽK: 1:4. Diváků: 150.

Králův Dvůr: Tetour - Čihák (46. Beňo), Rudavskyi, Hradecký, Bouček, Procházka, Kraus, Patrovský (62. Havránek), Kabele, Krátký, Fatrdle.

Karlovy Vary: Chára - Pěkný, Gedeon, Skybinskyi, Vyleta (86. Markovych V.), Červený (94. Čolič), Maňák (94. Černý), S Trawally (73. Markovych M.), Žilák, Horník, Rimovičs.