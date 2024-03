Fotbalisté Králova Dvora se v rámci 20. kola ČFL, skupiny A, představili v Českých Budějovicích proti místní rezervě. I přes vyrovnaný úvod inkasovali po krásné střele a nakonec odjeli s prohrou 1:3.

Na úvodní branku se nečekalo dlouho. Po jedenácti minutách si domácí vypracovali rohový kop a Lukáš Havel přesnou hlavičkou otevřel účet zápasu. Cábelíci rychle reagovali, když Krátký vystihl malou domů, byl u míče dříve než brankář Andrew a ten ho ve skluzu fauloval. Nařízený pokutový kop s přehledem proměnil Kabele. „Dostali jsme brzy gól ze standardky, naštěstí jsme se z toho oklepali, pak jsme dali gól z penalty. Byl to vyrovnaný zápas,“ hodnotil úvodní minuty lodivod Cábelíků Tomáš Šilhavý.

Po půlhodině hry krásnou střelou šajtlí vrátil vedení Dynamu Malecha. V nastavení po rychlém kontru upravil na konečných 3:1 Gantogtokh. „Domácí to trefili krásně z dálky, takže trošku smůla. Nám chyběla kvalita na vytvoření šancí, nedařilo se nám je vytvářet. Takže druhý poločas byl o tom, jestli se nám něco povede nebo domácí budou hrozit z brejků. Samozřejmě byli nebezpeční, mají tam rychlé hráče. My v poslední minutě poslali brankáře na rohový kop a z toho jsme dostali třetí gól a bylo hotovo. Samozřejmě jsme zklamaní, cítíme, že jsme nebyli horším týmem, ale neodvážíme si ani bod,“ mrzí Šilhavého.

Králův Dvůr sice bodově nepotvrdil domácí vítězství, příští sobotu ale jede na hřiště Vltavínu, odkud si body odvést potřebuje. „Vltavín teď udělal šest bodů, takže se z toho může krásně dostat, ale doufám, že překážkou budeme my a že se na ně dotáhneme. Důležitost zápasu si uvědomujeme my i domácí, máme velkou šanci napravit dnešní výsledek a v tomhle duchu se na to budeme celý týden připravovat,“ dodal po pátečním utkání Šilhavý.

České Budějovice B - Králův Dvůr 3:1 (2:1). Branky: 11. Havel, 30. Malecha, 91. Gantogtokh - 15. Kabele (PK). Rozhodčí: Havlík - Lovětínský, Janíček. Diváků: 134.

Č. Budějovice: Andrew - Havel, Bečvář, Pařízek (69. Mašek), Němeček, Šimoník, Malecha, Zajíc (46. Böhm), Hák (91. Loužecký), Faltus, Hubínek (46. Gantogtokh).

Králův Dvůr: Tetour - Bouček (46. Fatrdle), Chocholoušek, Šumilov (88. Sedláček), Benda (61. Kuča), Novák, Kabele (74. Kraus), Hradecký, Jinoch, Černý (61. Patrovský), Krátký.