K poslednímu utkání v rámci ČFL A vyrazili fotbalisté Králova Dvora na stadion Svépomoc, kde své zápasy sehrává akademie druholigového Táborska. U slavné vodní nádrže Jordán však neuspěli a v tabulce budou přezimovat na posledním místě.

Trenér FK Králův Dvůr Tomáš Šilhavý | Foto: Bohumil Kučera

Už od úvodních minut byly na hřišti k vidění důležité momenty. Domácí Kopřiva chyboval v rozehrávce podobně jako sparťanský zadák James Gomez ve čtvrtek v Glasgow, ale v tomto případě zaváhání nepotrestal hostující útočník Procházka.

To na druhé straně vzápětí využil nedůrazu v obraně Novák a Cábelící znovu zbytečně prohrávali. „Skoro všechny branky co dostaneme jsou zbytečné. My se na gól strašně nadřeme. Šance Procházky je škoda, ale neřekl bych, že rozhodla zápas. Na druhou stranu by nám to určitě pomohlo, kdyby ji proměnil,“ mrzí hostujícího trenéra Tomáše Šilhavého.

Krátce po změně stran se po hezké kombinaci a přihrávce před prázdnou bránu znovu prosadil Novák. O zkorigování skóre se pokoušel hlavou Kraus, šance měl i Krátký, ale ani jedno zakončení nemělo gólové parametry. Táborsko si dvoubrankové vedení nenechalo vzít a zaslouženě slaví.

„Soupeř byl asi lepší, my už se ale musíme dívat na jarní část. Budeme se snažit posílit, ale není to jednoduché, těch hráčů celkově moc není,“ dodal Šilhavý.

Cábelíci přezimují na posledním místě tabulky, nicméně záchrana je vzhledem k vyrovnané tabulce reálná.

Táborsko akademie - Králův Dvůr 2:0 (1:0). Branky: 9. a 49. Novák. Rozhodčí: Nejedlo - Melichar, Zoufalý. Diváků: 145.

Táborsko: Kerl - Šplíchal, Brabec, Kopřiva, Schindler, Schramhauser, Kateřiňák, Nešický, Novák (86. Alozie), Kalousek (88. Škrleta), Svatek (62. Ede).

Králův Dvůr: Krček - Čihák, Rudavskyi, Hradecký, Kuča (46. Beňo), Bouček (81. Nazarenko), Procházka, Kraus, Novák, Krátký, Fatrdle (66. Havránek).