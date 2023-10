Fotbalisté Králova Dvora odehráli zápas 9. kola ČFL A na stadionu rezervy Viktorie Plzeň. Do zápasu nastoupilo i několik hráčů, kteří ještě nedávno pravidelně nastupovali za plzeňské áčko. Jedná se například o Holíka, Sýkoru, Klimenta, Jemelku nebo Mosqueru.

Fotbalisté záložního týmu Viktorie Plzeň (na archivním snímku hráči v červeno-modrých dresech) zdolali Králův Dvůr (bílí) 3:1. | Foto: FCVP/Martin Skála

Bohužel pro hosty první vážnější příležitost skončila gólem. Lörincz centrem vybídl Vrbu, který se v pohybu dostal před Krčka a zakončil do prázdné branky. Brzká trefa vlila favorizovaným domácím krev do žil. Ve 28. minutě centr prodloužil hlavou nechytatelně Jemelka a bylo to 2:0. Rozdíl mezi týmy byl značný a většinu času se hrálo na obranné polovině Králova Dvora, který hrozil převážně z brejků.

Navýšit náskok se ale domácím nepodařilo a tak přišla šance na snížení. Do míče se zpoza vápna opřel Bouček a trefil se náramně k tyči. Jenže brzy centroval do vápna Holík a na zadní tyči zakončoval sám Mosquera. Cábelíci už nedokázali překonat obranu soupeře a z Plzně odjíždí bez bodu.

Nutno ale podotknout, že vítězný gól vstřelil Václav Jemelka a pojistku přidal Jhon Mosquera. Oba v minulosti patřili k základním stavebním kamenům plzeňské sestavy. „Samozřejmě k tomu musíme přihlédnout, soupeř byl velmi kvalitní, ale chtěli jsme tam uspět. Klukům budeme vyčítat prvních deset minut, soupeř byl sice silný, ale měli se chovat jinak. Bohužel jsme mu pomohli, i když to možná ani nepotřeboval. Dali jsme kontaktní gól, ale furt jsme byli pozadu. Pozitivní byl hlavně gól Boučka, byla to strašně těžká střela, skočilo mu to a trefil se krásně. Bohužel převládá výsledek, i s touhle sestavou domácích jsme pomýšleli na úspěch,“ hodnotí těžké utkání trenér Cábelíku Tomáš Šilhavý.

Plzeň B - Králův Dvůr 3:1 (2:0). Branky: 3. Vrba, 28. Jemelka, 64. Mosquera – 58. Bouček. Rozhodčí: Hoch – Coufal, Melničuk. ŽK: Kliment – Hradecký, Kabele. Diváků: 110.

Plzeň B: Sváček - Fišer, Holík, Paluska, Krůta (75. Planeta), Sýkora, Kliment (82. Nováček), Jemelka, Mosquera, Vrba (82. Štauber), Lörincz (75. Falout).

Králův Dvůr: Krček - Čihák, Havránek (61. Kraus), Dvořák (46. Rudavskyi), Hradecký, Bouček, Procházka (61. Krátký), Novák (36. Beňo), Patrovský, Kabele (82. Kuča), Fatrdle.