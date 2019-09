Králův Dvůr – SK Rakovník 3:1 (1:0)

Branky: 43. a 90. Osvald, 72. Tvrz vlastní – 88. Severin. Rozhodčí: Benedikt, Tesař, Tupý. ŽK: Bouček – Klein, Razím, Tvrz. Diváků: 250.

Do utkání vstoupili domácí aktivně, ale do první šance se dostali hosté. Jenže Krček nájezd Červeného zlikvidoval. Na druhé straně vykopávali hosté z brankové čáry Novákovu střelu, brankář SKR Zach pak pokryl hlavičku Kůžela. „Chtěli jsme do utkání dobře vstoupit, podobně jako v minulém domácím zápase s Pískem. Ne vždy se ovšem podaří se gólově prosadit ze začátku zápasu, pak může dojít k tomu, že soupeř se za stavu 0:0 dostane do obrovské šance. Tam nás výborně podržel Jirka Krček. Důležitý moment zápasu,“ podotkl trenér Cábelíků Tomáš Šilhavý. Před poločasem se prosadil Tomáš Osvald. „Byla to rychlá kombinace na naší pravé straně a měli jsme dostatečný počet hráčů ve vápně. Jsem rád, že Krejdlis (Krejdl) Osviho přesně našel a ten zachoval v zakončení klid,“ usmíval se Šilhavý.

Hosté si v druhém dějství dle zápisu dali vlastní gól Tvrzem. „Opět bylo důležité, že jsme se tlačili do brány, v tomto konkrétním případě David Šolaja, který si svými výkony říká o základní sestavu,“ řekl kouč Králova Dvora. Další tutovku domácích zlikvidoval brankář Zach, který odvážným skokem pod nohy zabránil ve skórování Šolajovi.

V závěru přišla menší komplikace v podobě hlavičkového snížení Severina, navíc brankář Krček pak musel pokrýt průnik Hejdy, ale po chvíli Osvald pečetil. „Já bych řekl, že to byla větší komplikace. Tady musím hráče jednoznačně zkritizovat. Vedeme doma osm minut před koncem 2:0 a zápas málem ztratíme. Z mého pohledu nepochopitelné podcenění, nekoncentrovanost a lehkovážnost. Silný tým by takový závěr nepřipustil,“ zlobil se i přes výhru Tomáš Šilhavý. „Jsme zklamáni. Předvedli jsme velmi dobrý výkon, po dvě třetiny zápasu jsme byli lepším mužstvem,“ litoval předseda SK Rakovník Marek Tvrz, který dodal: „Bohužel se trápíme v koncovce, neproměňujeme ani ty nejvyloženější šance, tak vezeme nula bodů.