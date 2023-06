Králův Dvůr bude i nadále hrát třetí ligu. To je rezultát víkendu, v němž si Cábelíci připsali tři body za výhru na půdě favorizovaného Loko Vltavín v poměru 4:3.

Michal Procházka (16) vstřelil důležité dva góly. | Foto: FK KD

Pražané byli favoritem i kvůli svému postavení v tabulce. Jenže Králův Dvůr Vltavín velmi dobře zná. „Týmy se v třetí lize navzájem dobře znají, to je pravda. Zároveň je soutěž tak vyrovnaná, že postavení v tabulce často nehraje takovou roli. Každý je schopný kohokoliv porazit,“ podotkl trenér Králova Dvora Tomáš Šilhavý.

Jeho tým vstoupil do utkání skvěle. Po deseti minutách se trefil Michal Procházka a za dalších deset přidal druhý gól hostů Luke Jacob Raley. „Chtěli jsme být aktivní po celý zápas, ale je pravda, že Vltavín má takovou kvalitu, že nás během zápasu několikrát dostal pod tlak,“ zůstával obezřetný kouč hostů a měl proč.

Na konci první půlhodiny vyrovnal Kovernikov a po obrátce vyrovnal na 2:2 Tichý. Důležité bylo navýšení vedení zásluhou Martina Krause hned dvě minuty po vyrovnávací brance domácích. „Prakticky hned po vyrovnáni jsme zase odskočili. Těžko říct, zda šlo o rozhodující moment. Věděli jsme, že zápas bude ještě dlouhý a těžký, zvlášť když se hrálo nahoru dolů,“ řekl Šilhavý.

Dvanáct minut před koncem podruhé přesně zacílil Michal Procházka a Cábelíci šli do nadějného dvoubrankového vedení. „Vypadalo to, že tento gól nás uklidní a už to dohrajeme bez větších problémů. Bohužel jsme dostali další gól ze standardky a byl to boj až do konce, kdy z posledního rohu balón lízl břevno naší branky,“ oddechl si Tomáš Šilhavý, jehož tým je zachráněn: „Nijak zvláštní oslavy ale neproběhly. Ještě zbývají dvě kola a rádi bychom je i bodově zvládli.“

Loko Vltavín – Králův Dvůr 3:4 (1:2)

Branky: 30. Kovernikov, 54. Tichý, 83. Podzimek - 10. a 79. Procházka, 21. Raley, 56. Kraus.

Rozhodčí: Baum, Kolátor, Popelka.

ŽK: Klimenda – Bouček.

Diváci: 90.

FK Králův Dvůr: Toman, Novák R., Dvořák, Raley (76. Beňo), Bouček, Nazarenko, Procházka, Kraus, Novák J., Patrovský (83. Hanč), Behenský. Trenér Tomáš Šilhavý.