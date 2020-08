Cábelíci přesunuli střídačky před tribunu. Začnou třikrát doma

Obdobně jako u všech týmů po celé České republice se i v třetiligovém Králově Dvoře hodně diskutuje o tom, jak bude nový ročník vypadat. Pandemie se Cábelíkům vyhýbala. „Nakonec jsme měli to štěstí, že se nám karanténa zatím vyhýbá, na rozdíl od několika jiných týmů. To, že jsme museli v přípravě změnit jednoho soupeře, kdy Dukla byla v karanténě a dva naši hráči byli s podezřením na nákazu dáni na čtrnáct dní do karantény, nebereme jako komplikaci,“ řekl trenér FK Králův Dvůr Tomáš Šilhavý.

ČFL: Králův Dvůr - Motorlet 1:1 PK 6:7 | Foto: Pavel Paluska