Kobylisy jakoby byly pro Cábelíky zakleté. Stejně jako v minulé sezoně si třetiligoví fotbalisté Králova Dvora odvezli z Admiry těsnou porážku.

Ilustrační foto | Foto: Deník / Kamil Jáša

Králův Dvůr zamířil během pár dnů do Prahy podruhé za sebou. Po středečním solidním výkonu na dosud suverénní Spartě B musel zvládnout další těžký duel na Admiře. „Náročné je to hlavně psychicky. Měl jsem z prvního poločasu na Admiře pocit, že jsme si mysleli, že nás čeká lehčí zápas než ve středu. Celý první poločas jsme se nemohli dostat do hry,“ podotkl trenér Cábelíků Tomáš Šilhavý.