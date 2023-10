Po dobrém výkonu a remíze proti rezervě pražské Dukly se v rámci 12. kola ČFL A utkali Cábelíci opět s pražským klubem, tentokrát to byl Motorlet. Po několika nevyužitých šancích se na konci prvního poločasu domácí konečně dočkali a Procházkou šli do vedení. Obrana v čele s gólmanem Tetourem branku zamkla a po jednom z protiútoků přidal vítězné razítko Krátký.

Úvod utkání nebyl bohatý na šance. Hru většinu času tvořili hosté, ale do ničeho vážnějšího se nedostali. Králův Dvůr byl hodně nebezpečný po protiútocích. V první velké šanci na míč o krok nedosáhl Patrovský. Cábelíci začali diktovat tempo hry a šance přibývaly. Po skvěle sehrané akci byl sám před brankářem Kraus, ale míč netrefil ideálně. Ve 39. minutě si na centr z levé strany naskočil Procházka a hlavičkou o zem nedal brankáři šanci.

V nastaveném čase předvedl výborný zákrok Tetour. „Byl to jeden z důležitých momentů. Podržel nás, když jsme to potřebovali,“ chválí svého svěřence trenér domácích Tomáš Šilhavý.

Ve druhé půli se Motorlet hnal za vyrovnáním. Jenže pozorná obrana domácího mužstva si na body v domácím prostředí sáhnout nenechala. V závěru se ještě po dobře vyřešeném protiútoku ve vápně nejlépe zorientoval Krátký a nedopustil žádné drama.

„První půle byla slušná, tempo nabouralo zranění jejich brankáře a Josefa Boučka. Spíš se nehrálo než hrálo, pak jsme šli zaslouženě do vedení, ale po tom gólu začal hrát Motorlet. Dostali nás pod tlak a prakticky celou druhou půli to pokračovalo. Bylo tam z naší strany hodně ztrát, brejky jsme neřešili dobře. Ten druhý gól mohl přijít dřív, byly to pak nervy, ale naštěstí jsme to ubránili a máme tři body, které jsme potřebovali,“ hodnotí zápas Šilhavý.

Cábelíci se tak dotáhli na spodek tabulky a pokud příští týden porazí béčko Bohemians, mohou s trochou štěstí opustit sestupové pozice. Po odehraných sobotních zápasech ztrácí pouze šest bodů na 6. místo, což svědčí o tom, jak je letošní tabulka vyrovnaná.

Jedinou kaňkou bylo zmíněné zranění Boučka a hostujícího brankáře Havránka, kteří se srazili v souboji o míč. Podle posledních zpráv, které má domácí trenér, bude Bouček brzy v pořádku. O hostujícím brankáři zprávy nemáme. „Oba dva mají asi otřes mozku, ale vypadá to, že to bude dobré. Měl by být mimo asi 1-2 dny,“ dodává Šilhavý.

Králův Dvůr - Motorlet Praha 2:0 (1:0). Branky: 39. Procházka, 85. Krátký. Rozhodčí: Nenadál - Jansa, Beneš. Diváků: 250.

Králův Dvůr: Tetour - Čihák, Rudavskyi, Hradecký, Bouček (18. Beňo), Procházka (60. Krátký), Kraus, Novák, Patrovský (76. Havránek), Kabele (76. Kuča), Fatrdle.

Motorlet: Havránek (12. Foret) - Filip (54. Čepelák), Rataj, Alexandr, Žížala, Stoch, Šulc, Jurčišin, Frizoni, Kodr, Hroník (46. Latchvliani).