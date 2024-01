Bez růžových brýlí je pohled na situaci fotbalové FK Králův Dvůr dosti šedivý. Po podzimu skončili fotbalisté jediného zástupce Berounska ve třetí lize poslední a cesta k záchraně bude hodně složitá. Od pondělka se svěřenci trenéra Ondřeje Šilhavého připravují a v kádru zaznamenali několik pohybů.

Třetí kolo ČFL: Králův Dvůr (v bílém) - Hostouň 0:2. Hosté jdou do čela tabulky. Tomáš Šilhavý | Foto: Lukáš Horníček/ Sokol Hostouň

Cábelíci už pro jarní část nepočítají s Davidem Havránkem a Kyrylo Nazarenkem, z pracovních důvodů jim nebude k dispozici ani David Beňo. Do týmu se naopak po zranění vrací brankář Daniel Toman a defenzivní univerzál Jakub Dvořák. Možná i zkušený Tomáš Osvald.

Na zkoušku měl přijít Jakub Lukavský z blízkého Komárova, ale ještě to není jisté a tak tohle jméno nechtěl trenér Tomáš Šilhavý komentovat. „Hráče sháníme, ale je toho víc rozjednaného než dohodnutého. A tak bych raději nikoho zatím nejmenoval. Každopádně jestli můžete, dejte mi do Deníku inzerát, že dobré fotbalisty sháníme, je jich málo,“ usmál se trochu hořce Tomáš Šilhavý.

Vlastně jediným postem, který klub netrápí, je ten brankářský. Uzdravil se Daniel Toman, na podzim pak opíral tým svoje výkony o zkušenou a kvalitní dvojku Krček – Tetour. Jisté je, že tihle tři bardi nebudou chtít být jen náhradníky. „Vlastně nás tenhle post trápí také, ale opačně, protože nechat si můžeme jen dva kluky. Nicméně v přípravě určitě tři využijeme a pak se uvidí,“ vysvětluje trenér Králova Dvora.

Klub už také odtajnil tři lednové soky v přípravných zápasech. Zajímavostí je, že se bude hrát vždycky v pátek večer, ale ne proto, aby hráči měli v přípravě volné víkendy. „Kdepak, důvod úplně jiný. Na Berounsku chybí velká umělá tráva. Proto potřebujeme jezdit místo pátečních tréninků na velká hřiště. Na víkend pak hráči dostanou svoje individuální plány,“ objasnil kouč.

Už tento pátek vyrazí výprava Cábelíků do Plzně, kde si – pokud nebude příliš velký mráz - zahraje s ligovou juniorkou Viktorky. V dalších týdnech se bude jezdit na sever republiky. Nejprve do Jablonce proti béčku FK a pak víc západně do Teplic. Také zde se Královák střetne s ligovou rezervou. Všechny duely se hrají na umělé trávě.

Na závěrečnou otázku se Tomáši Šilhavému odpovědět nechtělo: co říká volbě nového reprezentačního trenéra? Čtenářsky zajímavým respondentem je už proto, že jeho táta Jaroslav byl předchůdcem Ivana Haška a dovedl český tým na Euro 2024. „To je těžká otázka a já bych si musel odpověď pořádně rozmyslet, protože bych teď třeba řekl něco, co by mne pak mrzelo. Raději to nechám bez odpovědi,“ zakončil Tomáš Šilhavý.

Přípravná utkání FK Králův Dvůr – leden 2024

pátek 12. ledna: Viktoria Plzeň U19 – FK Králův Dvůr (UMT Plzeň, 17:30)

pátek 19. ledna: FK Jablonec B - FK Krílův Dvůr (UMT Břízky, 18:00)

pátek 26. ledna: FK Teplice B – FK Králův Dvůr (UMT Teplice, 18:00)