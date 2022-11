Ve 13. minutě se totiž prosadil Mario Carlo Maione, který vyslal přesnou střelu do horního růžku. „Hosté šli do rychlého protiútoku, my jsme špatně přebrali hráče a nechali soupeře i zakončit. Je to škoda, takovému gólu šlo zabránit,“ litoval trenér Králova Dvora Tomáš Šilhavý.