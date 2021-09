Zprvu ale Příbram favorita zaskočila, už v 7. minutě se trefil Budínský. Pak ale přišel obrat po nádherných trefách levačkou. Před půlí se prosadil Osypenko a poslal míč přesně do šibenice. V 56. minutě ho napodobil Václavík. Zdálo se, že ideální možnost ke střele už poslal k čertu, ale pak švihl levou a meruna vyháněla pavouky z druhé branky. Jestli byly první dvě trefy domácích parádní, pak třetí pro změnu totálně ušmudlaná. mach vystřelil z vápna, míč změnil směr o nohu hostujícího zadáka a brankář Kočí už zůstal stát jako sfinga…

Z pozice lídra A skupiny České fotbalové ligy vstupovali hráči Králova Dvora do svátečního utkání s béčkem 1. FK Příbram jako favorit. Tuto roli přes počáteční potíž splnili a rezervu porazili.

