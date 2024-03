Po pěti prohrách v řadě fotbalisté Hostouně zase v ČF ukázali kvalitu. Nicméně výhra 2:1 v kvalitním a pěkném derby s Královým Dvorem byla hodně našponovaná a hosté sahali do posledních okamžiků po bodu. Hostouň se ale i po vyloučení Etemikeho ubránila a tak dala dárek svému bossovi Jiřímu Hondlovi k nedělní pětapadesátinám.

Momentky z ČFL: Hostouň porazila po boji Králův Dvůr | Video: Deník/ Rudolf Muzika

První půle tolik vzruchu ještě nenabídla, úvodní branku však ano. Těsně před odchodem do kabin protáhli hosté roh na stopera Bízka a ten zavěsil.

Po přestávce se toho dělo podstatně víc, rušno bylo střídavě před oběma brankami střeženými Pančevem a Tetourem, kteří byli donedávna spoluhráči, ale po Tetourově odchodu se z nich stali sokové. A oba byli skvělí. Pančev se zapotil po přetaženém centru Patrovského a střele Černého, který po chvíli ještě pokazil hlavičku ve skvělé pozici. Na druhé straně volala po gólu Januškova rána přes obránce, nicméně Tetour ukázal neskutečný reflex.

Chvíli poté už ale inkasoval, když parádní průnik Mládka zastavil hosté penaltovým faulem a Etemike z desítky nezaváhal.

Jeho tým, který posílil africký stoper Egbe z druhé slovenské ligy pak měl dobrou pasáž, ale když trenér Rodinger stál z placu Freisingera, začal ztrácet půdu pod nohama. Navíc se nechal za druhou žlutou vyloučit Etemike, Cábelíkům vyšla střídání a rázem měli chvílemi drtivý tlak.

Kraus z něj vytěžil snížení a pořád chybělo dost času. Z levého křídla sázeli hosté do vápna jednu merunu za druhou, po jednom závaru pak Kraus ve stoprocentní šanci netrefil míč ideálně. A když když těsně minul také Osvald z trestňáku, body zůstaly Hostouni, která se tak udržela u čela tabulky.

„Poslední dobou se trochu trápíme, takže jsme rádi, že jsme to snad prolomili. Výhru bereme všema deseti a makáme dál,“ hodnotil brankář Hostouně Viktor Pančev a uznal, že protivník hrál dobře a on si tak zachytal. Okomentoval i největší možnost Krause v závěru, kde měla Hostouň nahnáno. „Smrdělo to faulem, ale nepískal se a pak tam najednou byl přede mnou úplně sám. Snažil jsem se roztáhnout, ale kdyby to trefil, asi bych neměl nárok. Naštěstí to šlo mimo,“ ulevil si a chválu za další výborné zákroky nepřeceňoval. „Jsem rád, že jsem mohl klukům trochu pomoci. Je škoda, že jsme neudržel nulu, ale třeba příště vydržíme příště až do konce,“ uzavřela mladá opora Hostouně.

Hostující Martin Kraus byl sice smutný z výsledku, ale ze hry ne. „Když budeme hrát takhle, nemám o nás strach a body přijdou. Hráli jsme s jedním z nejlepších celků v soutěži a strachovali se o výsledek,“ hlásil, a na otázku, kde vzali sílu na drtivý závěrečný tlak, se jen usmál. „Máme kvalitní tým, v zimě jsme udělali nějaké změny, ale v prvních kolech se ještě tolik neukázaly, protože jsme měli na úvod moc těžké soupeře, nebojím se říci druholigové. Teď pro nás vše začne, a věřím, že když dnešní výkon zopakujeme, záchrana se povede,“ dodal Martin Kraus.

Hostouň – FK Králův Dvůr 2:1 (1:0). Branky: 43. Bízek, 62. Etemike (PK) – 84. Kraus. Rozhodčí: Šmat. ČK: 84. Etemike (H). Diváků: 120.

Hostouň: Pančev – Bízek, Egbe, Křenek - Venancio (75. Charvát), De Siqueira (90. Saladiak), Freisinger (75. Klimenda), Hucek, Januška (84. Paulizzi), Mládek – Etemike.

Králův Dvůr: Tetour – Bouček, Chocholoušek, Benda, Šumilov – Jinoch (71. Sedláček), Patrovský, Hradecký, Kabele (71. Kuča) – Kraus (90. Osvald), Černý.