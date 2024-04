Cábelíci vezou z Vltavínu zlatý bod, naděje na záchranu stále žije

Vojtěch Fairaisl

Pro fotbalisty Králova Dvora bylo 21. kola Fortuna ČFL A nesmírně důležité. Zajížděli totiž na půdu Vltavínu a pokud by prohráli, znamenalo by to obrovskou komplikaci v boji o záchranu. V takticky svázaném utkání gól nepadl a po bezbrankové remíze přivezli domů Cábelíci důležitý bodík.

Brankář Tetour na Vltavínu čapal výborně, nedostal ani gól. | Foto: Bohumil Kučera