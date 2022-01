„Zatím je v Táborsku na zkoušce do konce ledna, pak se musí Jihočeši rozhodnout a začalo by se jednat. Za mne se Honza na druhou ligu hodí a přál bych mu ji. Má postavu, je poctivý, osvalený a je mu jedno, jestli v zápase uběhne deset nebo patnáct kilometrů. Na druhou stranu jsou to pro něho dlouhé skoky. Nejdřív z divize do ČFL a hned po půl roce druhá liga. Je tam riziko, že se mu dva zápasy nepovedou a oni ho odstaví,“ zůstává Šilhan realistou.

Co se týče přípravy, tam Cábelíci oproti jiných sezonám moc měnit nehodlají. Jednou týdně mají tělocvičnu, dvakrát budou doma na malé umělce, jednou týdně v Berouně Na Máchovně využijí umělku velkou. Čeká je i soustředění na horách a pochopitelně několik přípravných zápasů. Všechny ovšem na hřištích soupeřů.

„Zatím máme v kádru 23 hráčů, které budeme k zápasům nominovat, ale zároveň máme ještě další fotbalisty rozjednané, takže se vše bude měnit,“ doplnil Jaromír Šilhan.

Zápasový plán FK Králův Dvůr

Sobota 15. ledna: Doubravka – Králův Dvůr (120:30, UMT Plzeň)

Sobota 22. ledna: Dukla Praha B - Králův Dvůr (12:00, UMT Satalice)

Sobota 29. ledna: Příbram – Králův Dvůr (bude upřesněno)

Sobota 5. února: Jablonec B - Králův Dvůr (UMT Břízky, 11:00)

Sobota 12. února: Velvary - Králův Dvůr (UMT Velvary, 10:15)

Sobota 26. února: Bohemians Praha B - Králův Dvůr (UMT Uhříněves, 10:15)

Sobota 5. března: Zbuzany - Králův Dvůr (bude určeno)

Rychlý vzestup šikovného Macha, už se dotýká druhé ligy

Derby urval v nájezdech Rakovník , Královu Dvoru play off uniká