Zatímco on lovil zvěř, místní fotbalový klub teď po osmi stech letech loví posily, aby byl na podzim tak dobrý, jako v celé minulé sezoně, v níž dokázal ještě pozvednout výkony z ročníků uplynulých, v nichž také patřil k elitě ČFL.

Výborných výkonů jeho hráčů si všímají i okolní kluby, a tak třeba dvojku, která hostovala z Vyšehradu - tedy Tvaroha a Kubeše, zkouší či sledují. Tvaroh je na Žižkově a u Kubeše se uvidí, třeba nakonec zůstane Cábelíkem. Původně plzeňský Kryštof Krátký zase zkoušel štěstí v Příbrami a řeší se také pokračování Jiřího Kabeleho. Ten přišel během jara z Hostouně, rád by zůstal, ale obě strany se musí nejprve dohodnout. "My o Jirku máme zájem, on také chce pokračovat, ale teprve se uvidí, snad to dopadne," přeje si asistent trenéra Králova Dvora Jaromír Šilhan.

Ten je rád, že brankářskou partu Cábelíků posílí navrátilec Jiří Krček. Od fotbalu si dal pauzu, ale teď má zase chuť pokračovat. Jelikož jednička Toman je po operaci ramene, pomůže Krčkův návrat, i když jaro výborně dochytal Václav Kudrna a ten také zůstává. "Minimálně na podzim by tady měl být a to pro nás je moc dobře," je rád Šilhan.

Mužstvo trénuje už týden, nicméně při dobíhajících dovolených a některých zraněních a virózách nebyla příprava v minulém týdnu ideální. "V pondělí se to změní, teď už pojedeme naplno, zapojí se téměř všichni hráči. Máme jich pár i na zkoušku jako je Landa z Berouna, Vostárek z Příbrami nebo Hlinák z Bohemky, další jsou v řešení. Uvidíme, co se ještě povede," dodal Jaromír Šilhan.

Cábelíci si teď zahrají přípravu s nováčkem ČFL Mostem/Souší, pak s Duklou B - oba zápasy se hrají v Blšanech. Následuje už předkolo poháru v Tochovicích.

