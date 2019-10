/FOTOGALERIE/ Fanoušci třetiligových Cábelíků byli zvědaví, s jakým složením přijede rezerva Viktorie Plzeň vedená Pavlem Horváthem. Oba soupeři si nakonec připsali body, druhý navíc po vítězných penaltách domácí Králův Dvůr.

Cábelíci překonali po penaltách rezervu Viktorky. | Foto: Pavel Paluska

V tomto ročníku se diváci konečně po zrušení nezáživné juniorské ligy dočkali béček prvoligových týmů. Do Králova Dvora přijela rezerva plzeňské Viktorie. „Určitě je to vždy atraktivní zápas, ale spíš větší motivaci mají kluci, kteří za daný tým hráli. U nás jich taky pár máme, kteří prošli Plzní, takže oni asi ano, ale my se snažíme maximálně namotivovat na každého soupeře,“ řekl brankář domácích Jiří Krček.