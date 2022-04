Do branky Králova Dvora se postavil Václav Kudrna a ve stoperské dvojici se představili snad poprvé společně Štěpán Holý s Davidem Kiliánem. Na plac vyběhl i navrátilec Jiří Kabele a na lavičce syn králodvorské legendy Filip Sabou.

Králův Dvůr hned od začátku převzal iniciativu, předvedl několik pěkných průniků do pražské obrany, ale domácí fans se dočkali branky až tři minuty před přestávkou. „První gól padl po standardní situaci a já reflexivně strčil nohu do střely,“ popisoval svůj gól Kryštof Krátký, který pak přidal ve druhém dějství ještě jeden.

Domácí hráči chtěli brzy rozhodnout, jenže nejprve jejich gólovou radost zmařil ofsajdový praporek, ale po hodině hry už to bylo 2:0. Po faulu na Krátkého proměnil Martin Kraus pokutový kop. A za osm minut Cábelíci rozhodli třetím gólem. „Bylo to po dlouhém balonu za obranu, kdy jsem napadal hostujícího brankáře, který mě při odkopu trefil a se štěstím to šlo do brány,“ usmíval se autor branky Kryštof Krátký.

Králův Dvůr kontroloval hru, ale litoval v závěru snížení soupeře po Vaňkově gólu na 3:1. „Důležité bylo, že jsme přidali po přestávce další dvě branky a závěr utkání pak v klidu dohráli,“ mínil po utkání trenér Cábelíků Tomáš Šilhavý.

O Velikonocích budou k vidění v této skupině ČFL důležité bitvy. Už ve čtvrtek přivítá čtvrtý Motorlet v pražském derby vedoucí Vltavín. V pátek od 10:30 přijede do Králova Dvora nevyzpytatelné béčko plzeňské Viktorie. Je na co se těšit!

Branky: 42. a 69. Krátký, 61. Kraus PK – 90. Vaněk.

Rozhodčí: Hanousek – Hoch, Jati.

ŽK: Tvaroh, Sabou – Hauer, Kochan, Dolejš, Čejka.

Diváci: 150.

FK Králův Dvůr: Kudrna, Dvořák, Holý, Kilián, Tvaroh, Osvald, Beňo, Kraus (78. Krejča), Kubeš (73. Kočí), Kabele, Krátký (86. Sabou). Trenér: Šilhavý.