Jeho tým se ale po obrátce zlepšil, ale diváci si na góly museli počkat delší čas. Na hřišti však viděli diváci červenou kartu pro hostujícího Dudnyka. Ten v 56. minutě použil ruku při pasu na Krátkého a protože byl posledním hráčem před brankářem, šel předčasně pod sprchy. Domácí si začali vytvářet šance, ale brankář hostů Hrabačka branku zaklel.

To se mu dařilo po osmdesát minut. V ní fauloval sokolovský Šulc Krátkého, nařízený pokutový kop Martin Kraus proměnil. „Když šel soupeř po vyloučení do deseti, cítili jsme, že máme k vítězství najednou blízko. Jsem rád, že to kluci dotáhli, ale musíme ocenit i výkon soupeře,“ řekl Tomáš Šilhavý. Ten se radoval z druhého gólu Králova Dvora šest minut před koncem, kdy využil centr Osypenka hlavičkou Kryštof Krátký.

Králův Dvůr – Sokolov 2:0 (0:0)

Branky: 80. Kraus PK, 84. Krátký.

Rozhodčí: Vychodil, Toucha, Žurek.

ŽK: Fatrdle, Procházka – Ainca, Debellis, Vranovci, Hrabačka.

ČK: 56. Dudnyk (SOK).

Diváci: 120.

FK Králův Dvůr: Kudrna, Fatrdle, Holý, R. Novák, Dvořák, Bláha (69. Procházka), Kraus, Kabele, Beňo, Osypenko (89. Sabou), Krátký (87. Beneš). Trenér: Tomáš Šilhavý.

