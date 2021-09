Přehrávali jste soupeře nebo hodně PFA kousala? Myslím si, že jsme je moc nepřehrávali. Během celého zápasu jsme měli lepší pasáže my i soupeř.

Jak padl váš vyrovnávací gól, na který pak ještě navázal vítězným Martin Kraus? Gól padl z rohu. Kopaný byl na přední tyč, kde mi to vyšlo akorát na náběh. Pak už to bylo jednoduché.

Očekával jste, že se tak rychle zabydlíte v základu? Určitě ne, spíš jsem se bál, abych vůbec hrál (smích). Jsem rád, že to takhle dopadlo.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.