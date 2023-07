Zakončení zápasové přípravy pro vás asi nebude pozitivní hned z několika důvodů, že? S přípravou bychom byli spokojení, vyjma tohoto zápasu. Postihla nás nějaká zranění. Druhý poločas byl spíše o tom, že jsme měli myšlenky, co bude za týden, jaký kádr bude k dispozici. Komplikace to je. Někteří kluci ještě půjdou na vyšetření. Uvidíme, jak je to vážné. Zvažujeme i nějaké možnosti někoho přivést. Přidělalo nám to starosti, ale to je fotbal. Budeme to řešit.

U Martina Krause to po zcela nezaviněném odstoupení vypadalo na zranění achilovky, máte už nějaké bližší informace?

Je tam podezření na lýtkový sval či achilovku. Je to o to horší, že jde o našeho dlouhodobě asi nejdůležitějšího hráče. To je asi nejvíc, co nás bude zajímat.

Je pro vás porážka od týmu z divize, byť tam hraje dlouhodobě nahoře, varováním, nebo to berete prostě pouze jako přípravu?

Ani ne tak tu porážku jako stávající stav našeho kádru. Nechtěli jsme samozřejmě prohrát. Víme, že Neratovice mají dobrý tým. To, že jsme prohráli, nebereme nějak tragicky – i vzhledem k okolnostem, že někteří hráči jsou tu s námi krátce, jsou noví, některé zkoušíme a nevíme, jestli s námi budou. Výsledek nás trápí úplně nejméně.

Statečné Hořovice v nastavení neuhlídaly novou hvězdu Hostouně Etemikeho

Jak hodně jste oproti jaru obměnili kádr? Dnes jste přijeli pouze se třinácti hráči…

Oproti jarní části máme pět šest nových hráčů. I tím, že je léto krátké, se to za pochodu ještě řeší. Obměna bude velká. Uvidíme, co nám dovolí zdravotní stav a koho ještě budeme schopní přivést.

Podle kádru se asi budou odvíjet i vaše ambice v ČFL, kde jste dlouhodobě patřili k lepším týmům, až loňská sezona do toho asi úplně nezapadla, souhlasíte?

Určitě. Předminulá byla úplně skvělá a měli jsme stejně bodů jako postupující Slavia. Loňská… Čtrnácté místo je samozřejmě špatné a sezonu hodnotíme jako neúspěšnou. Soutěž ale byla hodně vyrovnaná a na šesté místo jsme měli ztrátu asi pěti bodů. Tím se neutěšujeme, ale bylo to o jednom dvou zápasech, které kdyby nám vyšly, byli jsme v horní polovině. O záchranu jsme se nebáli, protože jistotu jsme vybojovali dostatečně předem. Ale spokojení jsme samozřejmě nebyli.

Dočkal servíroval v Poděbradech lahůdkové pasy, Lafata vymetl šibenici

Vyrovnaná soutěž se dá očekávat i letos. Tak kam budou sahat vaše cíle?

Jsme skromný rodinný klub, který to díky předsedovi dělá s rozumem a na co máme. Podmínky máme samozřejmě omezené. Kdybychom hráli klidný střed, byli bychom rádi. Když se nám jednou za čas povede sezona jako ta předloňská, tak skvělé. Pokud se ale vždy zachráníme, jsme taky spokojení. Kdybychom byli schopní pomoci s kariérou některým mladým hráčům, to by nám udělalo rovněž radost.

Máte teď už nyní myšlenky na první mistrák, v němž hned vyzvete soupeře z nejtěžších – loni první Domažlice?

Samozřejmě. K Domažlicím směřujeme přípravu od začátku. Bohužel je nyní překážek víc, než jsme si přáli. Musíme se s tím poprat. Domažlice jsou na úvod nepříjemným soupeřem, ale hrajeme doma, věřím, že přijdou lidi. Favoritem je soupeř, my můžeme překvapit.