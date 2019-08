Hrál se solidní fotbal nahoru, dolů v kombinaci, ale s řadou nepřesností, hlavně pokud šlo o finální fázi. Přesto se oba brankáři nenudili. Hlavně pak hostující Krček, jehož pozornost v prvním poločase prověřili Vopat, Šimkovský, Dvořák a Tenkl, na druhé straně pak Měsíčka Novák, Hell a Osvald, aby před odchodem do kabin skóroval hostující Procházka. “Pokusil jsem Měsíčka přehodit lobem, ten stihl míč tečovat, ale naštěstí pro nás jen na hlavu Procházky,” popsal svůj pokus o zakončení ex-ligista Balšánek. “Doklepnout míč do branky byla povinnost,” dodal s úsměvem autor první trefy duelu.

Po pauze byla snaha domácích o srovnání skóre očividná. První, kdo ho mohl dosáhnout, byl střídající Müller, ale Krček i nadále pokračoval ve svém galapředstavení. Následně pak stačil pochytat další pokusy Krištofa, Dvořáka, Valenty, Bulíře a nepřekonal ho ani Nosek, aby se to podařilo po více jak hodině hry Polákovi. “Bylo to utkání rozdílných poločasů. V tom prvním jsme měli navrch my, ve druhém domácí. Krček nás svými obdivuhodnými zákroky několikrát podržel,” zhodnotil zápas syn reprezentačního kouče Šilhavého, trenér hostujícího FK Tomáš. “Nemám nic dalšího co bych dodal, kolega řekl vše podstatné. Snad jen to, že před prvním mistrákem, který odehrajeme příští sobotu s libereckou rezervou, to byla další užitečná prověrka,” doplnil trenér domácího celku Pavel Janeček.

Chválili i šéfové obou klubů: "Jak k tomuto střetnutí oba celky přistoupily, zaslouží obdiv,” shodli se šéf FK Zbyněk Hrabák společně s domácím Davidem Vedralem, který navíc podtrhl: “Kéž bychom se za týden více polepšili ve střelbě!”

Velvary - Králův Dvůr 1:1 (0:1)

Branky: 67. Polák - 45. Procházka. Rozhodčí: Krejsa. Diváků: 150.

Velvary: Měsíček - Šimkovský, Rubeš, Ludvík, Chábera - Vopat, Tenkl, Krištof, Dvořák - Hanuš - Šollar. Střídali: Bulíř, Müller, Nosek, Polák, Valenta.

Králův Dvůr: Krček - Bouček, Novák, Hell, Blažek - Krejdla, Beňo, Balšánek - Osvald, Kraus - Procházka. Střídali: Bíba, Šebek, Špicl, Zelenka.

Mojmír STRACHOTA