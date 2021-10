„Se Slavií jsme prohráli zaslouženě, oni hráli výborně. Nenechali nás vůbec vydechnout. Nějaké šance jsme měli, ale kdybychom tam hráli ještě dneska, tak ten gól nedáme,“ hodnotil asistent kouče Jaromír Šilhan, podle něhož Královák hrál nádherný příběh, kdy od 21. srpna do 3. října 11 kol po sobě neprohrál. „Krása, jak říkám příběh hezkej,ale už se musíme koukat dopředu. Čeká nás Rakovník a nebude to nic lehkého, i když jsou dole v tabulce,“ je jasné Šilhanovi.

Do čtyřicáté minuty to vypadalo, že Cábelíci uhrají v Horních Počernicích, kde hraje své domácí zápasy rezerva Slavie, dobrý výsledek. Pak však začal své střelecké představení domácí Martin Douděra.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.