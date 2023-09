V 7. kole Fortuna ČFL A se Králův Dvůr vydal na hřiště Povltavské FA. Průběh utkání byl téměř totožný jako minulý týden. První velká šance skončila neproměněna, soupeř dvakrát skóroval v úvodních patnácti minutách. A vyhrál jasně 4:1.

První obrovskou šanci hostů nevyužil již v 5. minutě po nadýchaném centru Procházky Dominik Hradecký, jehož hlavička šla od tyčky ven. Domácí první vážnější situaci vyřešili, po přízemním centru si vstřelil vlastní gól Rudavskyi. Neuplynuly ani tři minuty a domácí kopali rohový kop. Brankář David Tetour zneškodnil dvě hlavičky, proti dorážce už ale neměl šanci.

„Byl to v podstatě úplně stejný průběh jako minulý týden, akorát s tím rozdílem, že tady jsme se dokázali zvednout. Ve zbytku zápasu jsme předvedli dobrý výkon. Kluky pokáráme za to, jak v uvozovkách zase začneme špatně, i když jsme první tutovku měli my, ta šla ale bohužel od tyče ven. Pak z první a druhé situace dostaneme gól, je to těžké na psychiku. Poté už bych kluky jen chválil,“ konstatoval trenér Králova Dvora Tomáš Šilhavý.

V poslední minutě prvního dějství Cábelíci rychle vhazovali, Dvořák nacentroval na zadní tyč, kde čekal Hradecký a střelou k tyči snížil.

Ve druhé pětačtyřiceti minutovce byli lepší hosté, jenže nedokázali vstřelit vyrovnávací gól. „Druhou půli visela branka ve vzduchu, bohužel se k nám sportovní štěstí otáčí zády, nedá se nic dělat,“ mrzí Tomáše Šilhavého, který dodal: „S Vltavínem nás to doma položilo, tady jsme se sice zvedli, ale nejvíc nás zajímá výsledek. Důležité jsou body a těch máme málo.“

V úplném závěru hráli Cábelíci na velké riziko a po protiútoku ještě zpečetil výhru domácích Liška. Králův Dvůr je se třemi body na posledním místě tabulky a v dalším kole je čeká FK Robstav, který má zatím bodů sedm. Hraje se v Králově Dvoře v sobotu v 10:30.

Povltavská FA - FK Králův Dvůr 3:1 (2:1). Branky: 10. vlastní Rudavskyi, 13. Kozel, 92. Liška - 45. Hradecký. Rozhodčí: Hodek - Kubec, Pálek. ŽK: 0:1 (90+3. Novák). Diváci: 180.

Povltavská FA: Benada - Lanc, Zákostelský, Vala, Starý (69. Smetana), Kozel, Mareš (83. Jíra), Budínský (83. Liška), Hejda (60. Lukáš Novák), Drobílek, Martin Novák. Trenér: Zbyněk Busta

Králův Dvůr: Tetour - Čihák (46. Novák), Havránek (65. Krátký), Rudavskyi, Dvořák, Hradecký, Nazarenko, Procházka (83. Beňo), Patrovský, Kabele, Fatrdle (74. Kuča). Trenér: Tomáš Šilhavý