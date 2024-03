I nadále se Západočeši tlačili do zakončení, ale znovu pouze orazítkovali břevno. Poprvé se domácí fanoušci radovali ve 28. minutě, když byl dlouhý aut prodloužen k Čihákovi, jehož dorážka skončila v síti. „Samozřejmě Domažlice v nějakém tlaku byly. Musím říct, že jejich síla v pokutovém území byla veliká. František Dvořák je v tom výjimečný, centry tam létaly kvalitní a každá situace zaváněla nebezpečím, až skoro gólem. Něco jsme přežili, měli jsme na začátku trochu štěstí,“ hodnotil vstup do utkání trenér hostů Tomáš Šilhavý.

Komárov v generálce vedl, duel oslabených ale nakonec prohrál

Ani ve druhém dějství Cábelíci nepůsobili odevzdaným dojmem. Asi po patnácti minutách druhého poločasu se ukázala zlatá ruka trenéra Horvátha, když provedl trojí střídání a o několik sekund později se dva čerství hráči postarali o navýšení skóre. Po dlouhém vhazování se míč vrátil do vápna, kde ho Vávra sklepl na vápno Vaisovi a ten hezkou střelou překonal Tomana.

„První dva góly byly hodně podobné, dohrané po standardce. Po tom druhém už to začalo být těžké, ještě za stavu 1:0 jsme věřili, že jsem schopní s tím něco dělat, měli jsme hlavy nahoře. Ten druhý gól to asi ukončil a s narůstajícím rizikem to bylo těžší a těžší. Mají hodně rychlých hráčů, chodili do brejků a v tu chvíli už byl ten zápas asi ztracený,“ přiznal Šilhavý.

Cábelíkům se generálka nepovedla, nestačili na divizní Aritmu

Dvěma brankami povzbuzení domácí měli chuť přidat další góly. To se jim povedlo ještě dvakrát, nejprve si centr do vlastní sítě srazil Chocholoušek a na konečných 4:0 zvýšil po správně vyřešeném kontru Vávra. I přes nepříznivý výsledek nepodali hráči Králova Dvora špatný výkon a do dalších kol bude na čem stavět. „Neodjíždíme s pocitem, že bychom někoho měli kritizovat. Kluky povzbudíme, ale musíme si uvědomit, že ve vápně jsme byli slabí, což bylo dané také velkým důrazem a kvalitou domácích, ale určitě jsme se v některých situacích měli chovat lépe. Není to tak, že když se prohraje 0:4, že by člověk neměl hráčům co vytknout, ale nějaká velká kritika nebude,“ dodal Tomáš Šilhavý.

Domažlice - Králův Dvůr 4:0 (1:0)

Branky: 28. Čihák, 60. Vais, 71. vlastní, 74. Vávra. Rozhodčí: Černý - Severýn, Hes. Diváků: 346.

Domažlice: Brych - Mužík (80. Teršl), Aubrecht (58. Vávra), Zajíček (58. Jedlička), Rychnovský, Došlý (58. Vais), Pavlík, Dvořák (80. Jahn), Svoboda, Čihák, Fedak.

Králův Dvůr: Toman - Bouček, Chocholoušek, Benda, Šumilov - Jinoch (82. Sedláček), Patrovský (69. Kabele), Hradecký, Fatrdle (46. Kuča), Kraus (69. Procházka), Černý (77. Krátký).