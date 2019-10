Jedenadvacetiletý Daniel Krejdl (předchozí angažmá: Slovan Havlíčkův Brod, SK Slavia Praha, Viktoria Žižkov a Slavoj Vyšehrad) přidal ke svým dosavadním dvěma zásahům další dva, tentokrát přesně mířil proti Slavii Karlovy Vary. Úspěšný střelec odpovídal po zápase na dotazy Deníku.

Dvěma góly jste rozhodl utkání s Karlovými Vary. Jak jste je viděl vy?

První gól byl hodně o štěstí, po střele do břevna se odrazil balón ke mně a já už jsem se téměř v malém vápně nesměl mýlit. Druhý gól byl po akci ze strany, dostal jsem výborný balón od Blažka za obranu a po mém zblokovaném centru se po vyhraném souboji Balšánka a přesnému balónu od něho jsem už jen poslal míč kolem nohy brankáře.

Byli hostující slávisté nějak nebezpeční?

Nějaké dobré akce tam určitě měli, chtěli hrát fotbal, v jednu chvíli byly i o něco aktivnější než my. Mám za to, že se hrál náročný a zajímavý fotbal.

Mohl jste dosáhnout proti Karlovým Varům na hattrick?

To už by asi bylo moc. Po druhém gólu jsem byl rád, že se může tým víc uklidnit a nebudeme se nějak strachovat, nemyslel jsem na to. Zároveň jsem už věděl, že budu v blízké době střídat, nebyl jsem v top formě. Minulý týden jsem měl zdravotní potíže, proto jsem ani tolik nezasáhl do zápasu z Hostouní. Že bych ale měl jinou šanci kromě těch gólů se říci nedá.

V tabulce Králův Dvůr stále atakuje přední příčky. Je to určitě dobře pro dobrý pocit, souhlasíte?

Klub má tohle rozumně nastaveno, hlavní je nahrát dostatek bodů na udržení a pak cokoliv co bude navíc, tak za to budeme strašně rádi. Je jasné, že bychom chtěli být první, kdo ne, ale soutěž je náročná. Na prvních cca sedmi místech je rozdíl jen pár bodů. Jdeme zápas od zápasu.

Jak jste spokojen v Králově Dvoře?

Angažmá v Králově Dvoře je nad mé očekávání. Tušil jsem ale, že se tu může dařit, je tu zdravý kolektiv, skvělé vedení, zázemí výborné, není si na co stěžovat. Mám moc rád domácí zápasy, vždycky je na co koukat. Cítím, že nám všichni přejí a tímto jim moc děkuji.