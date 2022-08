Na co vás trenéři před zápasem s Přešticemi upozorňovali?

Věděli jsme, že Přeštice jsou nepříjemný soupeř se spoustou zkušených hráčů. Zejména nás upozorňovali na Davida Štípka, který je velice nebezpečný.

Skóroval jste brzy…

Obránce soupeře odkopával míč z vápna, který směroval ke mně, já si ho zpracoval a hned jsem věděl, že budu střílet, naštěstí to zapadlo k tyči.

Podle jednoho z diváků jste nechali Přeštice hrát a čekali na brejky. Je to tak?

V předzápasovém plánu jsme to takhle neměli, nicméně už v minulé sezoně jsme si vyzkoušeli, že tento styl hry nám v určitých fázích vyhovuje, jelikož máme dost zkušený tým na to ubránit tlak soupeře a poté umíme skvěle přecházet do brejků, ze kterých dáváme docela dost gólů.

Jaké byly pokyny do druhé půle?

Cílem bylo začít víc hrát na balónu, abychom podrželi míč a ideálně vstřelili rychlý druhý gól.

Splnili jste je tedy dokonale?

Rychlý gól se naštěstí povedl, poté jsme však inkasovali na 1:2. Pak jsme ale vstřelili další dva góly, takže s druhou půlí můžeme být víceméně spokojení.

Jaké byly oslavy? Přece jen máte čtyři body, což je dobrý vstup do soutěže.

V kabině jsme si tradičně zařvali, ale na žádné velké oslavy není prostor, jelikož je teprve začátek soutěže a navíc už ve středu hrajeme pohár v Domažlicích. Čtyři body nejsou špatné, ale mě upřímně štve, že jich není šest, protože v prvním kole jsme dostali vyrovnávací gól v devadesáté minutě.