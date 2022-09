A to i přesto, že díky úspěšným penaltám hostujícího Krause dvakrát prohrávali. Tři minuty po pauze ovšem vyrovnal Adam Vrba a začínalo se znovu od nuly. To už hosté hráli bez vyloučeného Kryštofa Krátkého, bývalého hráče Plzně, který byl na konci první půli vyloučen. „Úmyslně kopl míč do branky jako projev nespokojenosti proti rozhodnutí rozhodčího,“ popsal sudí Hoch první žlutou kartu, načež přišla druhá, kterou rozhodčí popsal: „Bezohledné podražení soupeře zezadu v souboji o míč v nepřerušené hře.“