Proti rezervě pražské Dukly si připsali třetiligoví fotbalisté Králova Dvora bodík za remízu 2:2. Konečný výsledek upravil chvíli před koncem Josef Bouček.

Dovede kapitán Martin Kraus Cábelíky k bodům? | Foto: archiv Deníku

„Vzhledem k velké marodce v týmu jsem se musel posunout z pozice krajního obránce na stopera. Trenér po mně chtěl, abych svoji pozici držel, nikam se nehnal a mohl jsem zajišťovat obranu,“ vrací se k víkendovému zápasu králodvorský hráč.

Jeho tým musel bojovat alespoň o bodík. Nakonec se to povedlo. „Bohužel jsme museli dvakrát dohánět skóre, ale zvládli jsme to. V každém zápase, když se musí dohánět výsledek, věřím, že zápas dokážeme otočit v náš prospěch nebo aspoň srovnat jako tomu bylo teď. Já jsem rad, že jsem k tomu mohl nyní přispět svým gólem na 2:2. Branka padla po centru ze strany, kdy jsem se natlačil před obránce a hlavičkou poslal balón za záda brankáře. Radost byla veliká, jelikož potřebujeme každý bod,“ ví dobře střelec druhé branky Cábelíků.

Tomáš Šilhavý: S bodem musíme být spokojeni

Sám však dobře ví, že bod s Duklou B byl spíš ziskem než ztrátou. „Dukla měla míč víc na kopačkách, snažili se kombinovat a prostrkávat kolmice mezi naší obranou. My jsme chtěli být co nejvíce u sebe, aby kolmice nemohly projít a myslím, že se nám to v celku dařilo. Hrozili jsme hlavně ze standardních situacích, pár závarů tam bylo. Dukla měla určitě více příležitostí ke vstřelení branky, ale nás podržel skvělý brankář Toman,“ pochválil gólmana Josef Bouček.

Ve středu hraje Králův Dvůr dohrávku v Písku. Ten remizoval o víkendu 3:3 s prvními Domažlicemi, což ho mohlo nabudit. Oba týmy bojují o záchranu a mají stejný počet 28 bodů. Důležitý zápas České fotbalové ligy začíná v 18 hodin.