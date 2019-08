Domácí vstoupili do utkání velmi dobře, hosté nejprve horko těžko odvrátili střelu Procházky, od osmé minuty ale vedli zásluhou Martina Krause, který zamířil přesně k tyči. Do půle vedli Cábelíci o dva góly.

„Do zápasu jsme vstoupili skvěle a vedli 2:0. Já jsem o poločase, jelikož je 2:0 takový ošidný výsledek, upozorňoval, že můžeme dostat kontaktní gól a soupeř bude na koni, což se potvrdilo,“ řekl králodvorský kapitán Jakub Balšánek, který popsal svojí branku takto: „Gól padl po kolmici od Martina Krause, kdy jsem šel sám na branku, počkal si na pohyb gólmana a vystřelil křížnou střelou.“

Diváci si o půli většinou nemysleli, že by mohlo dojít k dramatu. „Řekl bych, že jsme si byli dobře vědomi toho, že se na výhru ještě nadřeme. Bohužel jsme inkasovali, a o to jsme to měli složitější,“ uvedl trenér domácích Tomáš Šilhavý.

Králův Dvůr mohl na začátku druhého poločasu navýšit skóre, ale Kraus minul. Udeřilo však na druhé straně, když po Ulbrichově střele do tyče dorazil Kulík. „Písek nakopla náhodná branka, po níž ožil a nás samozřejmě trosku otupil,“ podotkl Balšánek. Dvacet minut před koncem se nádherně opřel do rány písecký Petřík, trefil spojnici a volný Martin Held vyrovnal na 2:2.

Cábelíci šli ale za vítězstvím, vytvořili si tlak, kterému hostující obrana neodolala čtyři minuty před koncem. Střídající Krejdl vystihl malou domů a připravil tak gól pro Krause, který dal na 3:2. V závěru ještě domácí pláchli obraně Písku, ale Krause připravil o hattrick gólman Klement.

„Mám pocit, že se soupeřovým vyrovnáním z nás opadl strach o výsledek a opět jsme šli za vítězstvím. Měli jsme šance a byli jsme nebezpeční. Vyústěním byl Krausičův gól, který mu vybojoval Dan Krejdl,“ radoval se Šilhavý.

Kapitán Balšánek se zmiňuje o potenci dvougólového střelce: „Tento zápas Martinovi střelecky vyšel. On je typ hráče, který třeba není až tolik vidět, ale je velmi produktivní. Jeho branky jsou velmi důležité, každou sezonu jich má dost, právě v tom je jeho síla a velikost!“

Na utkání přišlo opět více než tři sta diváků, což je potěšující číslo. „Páteční termín jsme nevolili kvůli tomu, abychom měli volný víkend, ale kvůli divákům. Doufáme, že jich bude chodit ještě více,“ přeje si Tomáš Šilhavý.

Více diváků by určitě mělo přijít na králodvorský stadion ve středu 28. srpna, kdy v rámci druhého kola Mol Cupu Cábelíci přivítají slavnou Duklu Praha. „Motivace a koncentrace je u tak slavného klubu daná a asi těžko vymyslíme na Duklu nějakou zázračnou taktiku. Víme, že pokud chceme uhrát dobrý výsledek, musíme podat výborný výkon, mít trochu štěstí a věřit, že nás soupeř podcení,“ myslí na pohárovou středu kouč Cábelíků.

Králův Dvůr – Písek 3:2 (2:0)

Branky: 8. a 86. Kraus, 25. Balšánek – 50. Kulík, 70. M. Held. Rozhodčí: Martínek, Šťastný, Linhart. ŽK: Procházka, Kůžel, Balšánek, Šebek – Ulbrich, Sajtl, Benetka, M. Held, Kubiš, Klement. Diváků: 320.

FK Králův Dvůr: Krček, Bouček, Hell, Novák, Blažek, Procházka (84. Šolaja), Balšánek (69. Beňo), Kraus (94. Bíba), Šebek, Osvald (90. Zelenka), Kůžel (63. Krejdl). Trenér: Šilhavý.