"S absencemi je to problém. V posledních zápasech jsme museli vždy nuceně střídat už v prvním poločase a to se nám nevyhnulo ani tentokrát," přiznal z tribuny sledující zápas trenér Vltavínských Tomáš Freisler.

Právě zmiňované zranění Ondřeje Šípka ve dvacáté minutě bylo pro jeho tým hodně velkou komplikací. Domácí byli od začátku hodně aktivní a i když to bylo bez šancí, hráli hodně při chuti. Pak ale dostal Šípek z bezprostřední blízkosti ránu míčem do hlavy a i když to ještě chvíli zkoušel, po pár minutách musel střídat.

"Nejdříve se cítil dobře, ale pak ho začaly brnět ruce, omdléval a museli jsme volat záchranku. Náš koncept na hřišti to rozhodilo. V zápase měl být Ondřej platný, tvořil hru. Euforie, kdy jsme do zápasu dobře vstoupili, tím skončila," pokračoval Freisler.

Zápas se do konce první půle odehrával převážně mezi oběma šestnáctkami a do vážnějších šancí se soupeři nepouštěli. Když už to vypadalo, že se do kabin půjde za bezbrankového stavu, hosté udeřili. Po několika odvrácených centrech domácími dostal přesnou přihrávku před branku mezi několika hráči kapitán Cábelíků Martin Kraus a bylo to rázem 0:1.

"On je pro nás hodně důležitou osobou," potěšil Kraus trenéra Králova Dvora Tomáše Šilhavého. "Využili jsme absencí Vltavínu, navíc se jim zranil Šípek, což nás mrzí, ale i to byl jeden z momentů, které pak vyústily v naše velké vítězství. Moc si ho vážíme. Věděli jsme, že domácí jsou silní a mají dobrý tým," pokračoval v hodnocení.

Po změně stran se zvýšila aktivita domácích. "Odešly nám síly a bylo to o tom, jestli vedení ubráníme," přiznal Šilhavý.

Vyrovnání viselo ve vzduchu, ale nepodařilo se. "První poločas nás ovlivnilo nucené střídání i inkasovaný gól z jediné střely na bránu. Ve druhém byla naše aktivita větší a remízu by si utkání zasloužili. Měli jsme tlak, šance, gólman to dvakrát zachraňoval na brankové čáře, ale nebylo nám přáno," kroutil hlavou Freisler.

"Defenziva nám fungovala velmi dobře, hráli jsme vzadu organizovaně, i když někdy trochu pasivně. Nevyšel nám brejk, tak to bylo drama až do konce. S přispěním štěstí a dobrých výkonů v defenzivě jsme to uhájili," pokračoval kouč Králova Dvora.

Díky vítězství 1:0 tak hosté bodově srovnali Vltavín na čele tabulky, do kterého ještě mohou poskočit o bod zmiňované Domažlice. Vše je tak kolo před koncem stále otevřené."Domažlice pak máme doma, vše bude záležet na nás. Víme, že skóre a vzájemné zápasy nehrají v náš prospěch, ale koukáme na sebe, brali jsme teď tři body a pořád se může stát cokoliv. Je to hodně vyrovnané, nečitelné. Nespekulujeme a užíváme si to," dodal Tomáš Šilhavý.

V zaváhání soupeřů bude doufat i Vltavín. "V posledením kole jedeme na Povltavskou, vše je otevřené a bude to zajímavé až do konce," doplnil jej Tomáš Freisler.

Loko Vltavín - FK Králův Dvůr 0:1 (0:1)

Branka: 43. Kraus. Rozhodčí: Kubec – Špindlerová, Štrincl. ŽK: Tichý, Dong - Kraus, Osvald. Diváků: 296.

Vltavín: Štorc – Podzimek, Kuchař, Šípek (20. Duong), Šnakdr, Matějka, Trávníček (61. Kokeš), Jaroš, Čejda, Freisler (70. Kühnel), Tichý (61. Maione).

Králův Dvůr: Toman – R. Novák, Hell, Dvořák, Kilián, Osvald (72. Osypenko), Beňo, Tvaroh, Kraus (89. Krejča), J. Novák, Krátký (72. Kubeš).