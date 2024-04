Snový vstup pomohl fotbalistům Králova Dvora ve 24. kole Fortuna ČFL A. Už po devíti minutách měli domácí dvoubrankový náskok, pak šli ale do deseti. Po pauze úchvatnou brankou navýšil Černý, Cábelíci se stáhli do bloku a nakonec rezervu plzeňské Viktorie porazili 3:1.

Daniel Černý trefou à la Schick pomohl Cábelíkům k důležitým bodům | Video: TV Com

Pouze dvě minuty trvalo čekání na úvodní branku, když hostující brankář Daněk zaváhal a Bouček díky svému důrazu dostal hlavou míč mezi tři tyče. Na konci první desetiminutovky se po křídle prohnal Krátký a ke skórování vybídl Černého, ten ukázal hlad útočníka a navýšil na 2:0. „Skvělý vstup do zápasu. První dohraná standardka a potom rychlý brejk. Hrozně nám to pomohlo. Nakonec se ukázalo, že to bylo rozhodující,“ říká trenér Cábelíků Tomáš Šilhavý.

Velkou nepříjemností pro domácí bylo vyloučení Kabeleho ve 36. minutě. „V souboji o balón se ohnal po protihráči, rozhodčí to vyhodnotil rovnou červenou, takže to byla komplikace a je to mrzutost i do dalších zápasů,“ mrzí Šilhavého.

Hosté cítili šanci, začali více držet míč a Cábelíky zatlačili. Krátce po pauze napřáhl Daniel Černý a přes půlku hřiště famózně nachytal brankáře Daňka. Hosté i přesto dále tlačili, zahrávali veliké množství rohových kopů, o snížení se ale postaral až v závěru Štauber a to už na větší zdramatizování nebyl čas.

„Po vyloučení bylo minut do konce zápasu strašně moc a naštěstí pak Dan Černý trefil gól přes půlku hřiště, když si všiml, že gólman je venku. Nádherné, chytré a skvěle provedené. Dalo nám to klid do závěrečných minut, soupeř útočil a přiznávám, že my už jsme se soustředili na obranu a zkusit zápas dohrát bez komplikací. Což se povedlo, protože poslední gól padl až na konci,“ Šilhavý neskrýval spokojenost.

Cábelíci tak po výhře ztrácí na předposlední Karlovy Vary pouhé dva body, navíc právě v západních Čechách odehrají příští utkání a v případě vítězství se po dlouhé době odrazí od úplného dna tabulky. „Další kola ukážou. Pořád jsme ve hře,“ dodal Šilhavý.

Králův Dvůr - Viktoria Plzeň B 3:1 (2:0). Branky: 2. Bouček, 9. a 52. Černý - 88. Štauber. ČK: 36. Kabele (Králův Dvůr). Rozhodčí: Hlaváček - Severýn, Baum. Diváků: 140.

Králův Dvůr: Tetour - Bouček, Chocholoušek, Šumilov, Novák - Kuča (84. Krejča), Kabele, Hradecký, Jinoch (84. Janků), Černý (62. Fatrdle), Krátký (78. Sedláček).

Viktoria Plzeň B: Daněk - Fišer, Zarzycký (18. Vacek), Deml, Doubek, Krůta (74. Planeta), Vach, Novák (46. Falout), Alili, Nováček (74. Štauber), Lörincz (46. Vrba).