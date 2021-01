Hejda měl v kariéře našlápnuto vysoko. Už jako malý kluk ukazoval talent a tak putoval do větších klubů. Do Kladna, pak do Teplic, Plzně, Mostu, také do Králova Dvora. V dospělých zažil povedené angažmá v Domažlicích, kde hostoval právě z Plzně, přesto se vrátil domů. „Mělo to několik důvodů. V Domažlicích byl sice skvělý trenér Pavel Vajgl, hrál se tam výborný fotbal a mě se dařilo, ale také jsem tam musel dojíždět. A já už začal pracovat s tátou ve firmě, také jsme založili rodinu. Takže jsem doma a rád,“ usmívá se chlapík, který bere angažmá v SK Rakovník jinak než v jiných klubech. „Když to řeknu blbě, tak ve městě, kde jsem vyrůstal a znám hodně lidí, musím být zodpovědnější. Nejsem sice typ, který se nechává svazovat nějakou nervozitou, ale doma se prostě hraje jinak,“ přemýšlí nahlas.

PULPITA PRÝ NEMUSEL

Rakovnický fotbalový projekt se zahraničním investorem považuje Marek Hejda za dobrý, od léta ale měl trochu problém s trenérem Martinem Pulpitem. Jeho taktika tvrdého boje mu neseděla, přednost dává kombinačnímu fotbalu. „Pan Pulpit měl výborné tréninky, záživné, perfektně připravené. Ale do zápasu jsme chodili s tím, že to budeme od gólmana práskat na Jardu Červeného vepředu a ten s tím něco udělá. A že každý zápas bude válkou. To mi nesedí, raději hraju fotbal, na který jsou podle mne zvědavi i diváci,“ myslí si Marek, který prý na Pulpitovu taktiku sám doplatil vyloučením v duelu s Plzní B. „Dostal jsem dvě žluté, ale určitě to nebylo z nějaké přemotivovanosti, takový nejsem. První byla hloupá a druhá za atakování gólmana. Ani jsem do něj nechtěl jít, ale pak si říkám, že mi trenér vynadá, že jsem to vypustil a bylo to. Faul a červená,“ trpce se usměje.

Pulpit jako jinak skvělý odborník si kazí renomé i vystupováním. Ani hráče Rakovníka moc nešetřil a ti ho nakonec podle Hejdy nebrali. „I proto skončil, kabinu ztratil.“

NOVÍ TRENÉŘI JSOU O NĚČEM JINÉM

Zato teď to vypadá, že Rakovník při výběru trenéra trefil akord, který byl měl ladit lépe. Jiří Novotný a Tunisan Mohamed ben Hasen si mužstvo získali už po pár trénincích. „Jirka Novotný s námi tolik nebyl, pan Hasen mě ale svým pohledem na fotbal dostal. „Chce hrát atraktivnější hru, útočit, má prostě nečeský pohled a v tomhle mu fandím. Také cvičení s námi dělá perfektně a končí, až když nám vše vysvětlí a my to předvedeme v praxi. Jeho obrovskou výhodou je také znalost asi osmi jazyků. Máme spoustu cizinců a on je schopen každému vše podrobně vysvětlit,“ chvílí Hejda tuniského kouče.

A s ním i zmíněné cizince, kteří jsou nejčastěji z Francie. „Jeden je úplně jinde než je česká třetí liga, ostatní jsou také výborní. Je mi jasné, že řadě lidí se tolik cizinců v Rakovníku líbit nemusí, ale bohužel, když chcete hrát třetí ligu, nemůžete dát dohromady partu jedenácti kamarádů z jednoho města, kteří budou společně chodit na kafíčko a o víkendu každého porazí. Tohle nefunguje ani ve Spartě. Podívejte na Kangu, jehož hráči asi nemuseli a vedení ho v létě nepodepsalo. Ale přitom to byl jasně rozdílový hráč, táhl je, byl o level výš než ostatní. Možná s nimi na to kafíčko nechodil, ale bez něj budou pořád třetí,“ ucedí Marek Hejda, srdcem Sparťan.

VYČISTÍ SE ČFL?

Marek Hejda se už sedm let pohybuje v České fotbalové lize. Právě tady bobtnaly jedovaté bobule úplatných rozhodčích i funkcionářů snad nejvíc v republice. Vše pod dohledem Romana Berbra. Po jeho konci by se soutěž snad mohla trochu vyčistit. Každopádně Hejdu nepřekvapilo skoro žádné ze jmen, která se v kauze objevila. „Všechny ty Grimmy, Kříže či Janochy znám, nemohli mě překvapit. Překvapilo mě jen to, že byli usvědčeni. Snad to teď bude lepší,“ doufá borec, na něhož se po rozvolnění, které snad jednou přijde, bude v Rakovníku na fotbal chodit.

A který se svými spoluhráči snad ČFL nenechá padnout do jiných rukou.

Zdroj: Foto: Antonín Vydra