Sedm let v roli trenéra a konec. Tomáš Šilhavý v roli kouče vedl Cábelíky naposledy. „Velká nostalgie. Doba je to dlouhá, Králův Dvůr je pro mě srdeční záležitost. Jsem z toho naměkko, to nebudu lhát. Zažil jsem tady toho hodně, poznal spoustu kluků. Za celou dobu se tady fotbal dělal dobře, byť někdy ve skromnějších podmínkách. Vždy jsem cítil, že prostředí v klubu je vybudované na maximum. Veliký dík za to, že jsem si mohl zažít, vyzkoušet a zjistit, o čem trénování je. Teď se uvidí, jestli získané zkušenosti nějak zúročím. Klubu i všem lidem okolo patří obrovský vděk,” vyjádřil se Šilhavý.

Jeho poslední koučování Králova Dvora před sestupem ze třetí ligy sledovalo 110 diváků. V první poločase se dočkali jen několika šancí, branek nikoliv. „Zápasu lehce chybělo napětí a náboj. Oba týmy věděly, na čem jsou, ale jinak bych se opakoval posledních osm utkání, kdy jsme měli hodně šancí a neproměnili jsme. Poté jsme inkasovali a už to bylo těžké otáčet v takovém horku. Výsledek je krutý, ale nechci, aby to vyznělo tak, že fňukáme,” komentoval poslední představení trenér domácích Tomáš Šilhavý.

On sám by měl v příštím ročníku vést třetiligovou rezervu Hradce Králové a u hlavního týmu vypomáhat jako asistent. „Musím se přiznat, že nevím. Jestli se to proslýchá, tak by to tak mělo být, ale ještě nic podepsané není. Na druhou stranu je to blízko, takže věřím, že to takhle bude,” nastínil.

Na závěr se Tomáš Šilhavý rozpovídal o nadcházejících změnách u Cábelíků a popřál svému bývalému klubu hodně štěstí: „Chtěl bych dodat, že je důležité, že se do Králova Dvora vrátil Milan Petr na pozici sportovního manažera. Má již rozjednaného trenéra a pokud to vyjde, tak přijde kvalitní kouč i lidsky, což je předpoklad pro to, aby to fungovalo dobře. I na kádr mám zatím jen pozitivní zprávy, měl by se ve velké míře udržet a třeba se doplní a bude to zase šipka k návratu. Královák určitě jede dál a držím mu palce, aby byl v divizi co nejvýš. Nechci hráče dostávat pod tlak, že by měli postoupit, ale věřím, že lidé, kteří se tady kolem fotbalu motají, pro to udělají maximum.”

Králův Dvůr - Táborsko B 0:1 (0:0)

Branky: 51. Javorek. Rozhodčí: Řeháček - Bohata, Nešněra. Diváci: 110.

Králův Dvůr: Krček - Bouček, Chocholoušek, Fatrdle, Novák - Sedláček (69. Sabou), Hradecký, Patrovský (46. Kuča), Kabele (51. Jinoch), Černý, Krátký (88. Jelínek).

Táborsko B: Matoušek - Žukov (82. Mareš), Brabec, Sojka, Vysušil, Schramhauser, Javorek (77. Strašík), Praveček (46. Hrabák), Špaček (82. Fišer), Novák, Kubovský (77. Mára).