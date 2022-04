Hráli jste s týmem z popředí tabulky, co jste od Pražanů čekali? Očekávali jsme, že budou daleko víc aktivnější směrem nahoru, ale byl to spíš opak. Byli hrozně zalezlí a vůbec nehráli svoji hru, na kterou jsme byli připraveni.

V sestavě jste museli improvizovat, proč tomu tak bylo?

Změny v sestavě byli kvůli zranění.

Kdo měl víc ze hry v prvním poločase a jak důležitý byl gól Krátkého chvíli před přestávkou?

Ze hry jsme měli více my vzhledem k jejich pasivitě. Gól byl hodně důležitý a hlavně padl před pauzou.

Za co byla penalta v druhé půli, po níž jste díky Martinu Krausovi vedli 2:0?

Penalta byla za faul na Krátkého.

Cábelíci zdolali Motorlet, na vedoucí Vltavín ztrácí už jen tři body

Za chvíli vstřelil Kryštof Krátký svůj druhý gól v zápase, i když po šťastné teči. Věřili už jste ve výhru?

Vstřelil a jsme za něj rádi, že to už konečně prolomil. Výsledek 2:0 byl ošemetný, i za stavu 3:0 jsme věřili raději až v závěru.

Litovali jste, že jste soupeři umožnili dát branku na konci?

Určitě jsme toho litovali, ale jestli to mrzelo brankáře Václava Kudrnu, to nevím (smích). Ale každopádně jsme rádi, že jsme to zvládli za tři body.

Jste stále druzí, dal jste něco klukům do kabiny i vzhledem k vašim narozeninám?

Ano to stále jsme, ale koukáme sami na sebe a na to, abychom předváděli dobrý fotbal, vyhrávali a měli z toho všichni radost. Do kabiny teprv něco dám (velký úsměv).