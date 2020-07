„Bylo to fyzicky náročné utkání v parném počasí, Kladno na nás od začátku vletělo. Chvilku nám trvalo, než jsme se s tím vyrovnali,“ uznal Šilhan, jehož klub zkoušel v sestavě talentovaného Michala Pužíka z Komárova a příležitost dostali i někteří dorostenci.

Cábelíci neuhlídali v prvním poločase domácího mladíka Pospíšila, který otevřel skóre. „Byl to laciný góly. My si za první poločas brankovou příležitost nevypracovali, ale po přestávce jsme dvě nebo tři měli. Bohužel jsme je neproměnili," litoval Šilhan nadějného vstupu do druhého poločasu.

Kladno nakonec v závěru dvěma brankami výhru pojistilo. "Trestali nás po hrubých chybách a zaslouženě vyhráli,“ dodal sportovně Jaromír Šilhan.