Sešli z cesty za třemi body.

Trenérský tým Králova Dvora. | Foto: Jan Sláma

Cábelíci vedli nad Karlovými Vary v utkání České fotbalové ligy 1:0, ale v posledních deseti minutách hostující Slavia otočila na 1:2. I proto byl realizační tým naštvaný, což v rozhovoru pro Deník potvrdil asistent trenéra Jaromír Šilhan.

Na Karlovy Vary se Cábelíkům daří, byli jste si toho vědomi?

Daří nedaří, spíš jsme měli v hlavě minulý zápas u nich, kde jsme prohráli. Hráčům jsme to zdůrazňovali,ale zřejmě málo (nazlobeně).

O půli jste vedli 1:0, vše vypadalo růžově.

Ano, vedli, náš gól padl po rohu. O poločase jsme hráče důrazně upozorňovali,že nás nečeká nic lehkého, ale jak už jsem říkal, hráči si to k srdci nevzali (naštvaně).

Co se stalo v posledních deseti minutách? Kde přišly chyby, které vedly k otočce?

To nebylo jen o posledních deseti minutách. Stalo se to, že jsme si řekli, jak chceme hrát, ale hráči nesplnili nic z toho, co jsme jim říkali a z toho pramenily naše chyby. Nedůslednost, nedůraz, pohyb nulový, prostě tam nebylo nic! To, co jsme předvedli za výkon, je ostuda! Prohrát můžete, ale musím to odmakat, ne to odchodit! Prostě hráči Varů a celá lavička za tím vítězstvím šli víc, my ne!

Byli jste tedy hodně nespokojení po ztraceném dobře se vyvíjejícím utkání?

Byli jsme přímo nas…, pardon. A stále jsme!

Napravit své zaváhání může Králův Dvůr v dalším utkání, které ale bude hodně náročné v době reprezentační přestávky. V sobotu zajíždí do Uhříněvsi, která je domovským stánkem rezervy pražských Bohemians. Hraje se od čtvrt na jedenáct.