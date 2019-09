Králův Dvůr – Loko Vltavín 2:0 (2:0)

Branky: 23. Krejdl, 34. Novák. Rozhodčí: Nejedlo, Radina, Cichra. ŽK: Osvald, Krček. Diváků: 250.

FK Králův Dvůr: Krček, Bouček, Hell, Novák, Zelenka, Šebek, Beňo (75. Šolaja), Kraus (67. Procházka), Balšánek (89. Bíba), Osvald (84. Blažek), Krejdl (54. Kůžel).

Domácí vstoupili do utkání velmi dobře, když v úvodu mířili do tyčky a další pokus vykopl hostující obránce z brankové čáry. „Vltavín je tradiční třetiligový tým, se kterým jsme měli v posledních sezonách velmi špatnou bilanci. Myslím, že od začátku bylo vidět, že sérii bez vítězství s Pražany chceme ukončit. První poločas byl z naší strany velmi dobrý,“ uvedl trenér Králova Dvora Tomáš Šilhavý. Jeho tým šel do poločasu do dvougólového vedení, když se trefili po centru Zelenky Krejdl a pak po rohu Balšánka Novák. Oba dva shodně hlavou. „Při druhém gólu to úplně nacvičená situace nebyla, ale na standardní situace určitě spoléháme. Máme hráče, kteří se umí prosazovat,“ mnul si ruce domácí kouč.

Mezi dva góly Cábelíků se ale vklínila šance hostů, kterou brankář Krček zlikvidoval. „Bylo to hodně důležité, stejně jako jeho dva zákroky v druhém poločase. Díky Krčisovi byl závěr zápasu klidnější,“ podotkl Šilhavý. „Neměli jsme to úplně nejlíp rozebrané a jejich hráčům se podařilo míč prostrčit středem, naštěstí si útočník míč převzal na dlouhou nohu, nepodařilo se mu střelu dobře umístit a mně se podařilo nohou střelu vyrazit na roh,“ popsal svůj důležitý zákrok z prvního poločasu Jiří Krček. Cábelíci vedli o přestávce o dvě branky a mohli jít do druhého dějství v klidu. „Věděl jsem, že jsme k výhře blízko, ale 2:0 je stav, kdy stačí, aby soupeř dal gól a pak to může skončit všelijak. Nám se naštěstí podařilo udržet nulu, což bylo pro průběh druhého poločasu a celého zápasu nesmírně důležité,“ řekl strážce domácí svatyně.

Ve druhé půli Králův Dvůr držel Vltavín stále na dvoubrankovém manku. „Soupeř se logicky tlačil za vyrovnáním, kvalitu na to určitě má a vzhledem k tomu, že se nám nepovedlo přidat třetí branku, byl stále ve hře. Šance jsme měli, ale teď už nás nemusí mrzet, že jsme branku nepřidali,“ míní Šilhavý. Balšánkův pokus mířil těsně vedle tyčky, Kůželovi sebral radost skokem pod nohy hostující gólman Štorc. „Měl jsem ve druhém poločase dva zákroky, jeden po střele zblízka a druhý asi v 81. minutě, kdy se mi podařilo chytit hlavičku,“ popsal příležitosti hostů gólman Krček.

Králův Dvůr jede o sváteční sobotě do Domažlic, dalo by se říci v roli favorita, s čímž ale Tomáš Šilhavý nesouhlasí: „Určitě ne. Domažlice jsou favorit, na domácím hřišti hodně silné, mají kvalitní a zkušené hráče. Bod by pro nás byl velký úspěch.“ Cábelíci okupují přední příčky. „Samozřejmě jsme s bodovým ziskem spokojeni. Patnáct bodů po sedmi kolech je výborný výsledek, ale určitě je ještě na čem pracovat. Jak se teď dá mluvit o úspěšném vstupu do sezony, tak je důležité na výsledky a hru navázat a udržet si to co nejdéle,“ ví dobře Jiří Krček, který měl radost z další nuly na svém kontě: „Myslím si, že mám zatím dvě nuly, ale upřímně tuhle statistiku vůbec nesleduju a budu radši, když budeme sbírat body.“