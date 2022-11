Další půlhodinu hry orámovaly tři obrovské šance obou týmů, hlavně ta druhá králodvorská měl skončit gólem. „Šance Olega (Osypenko) byla opravdu velká. Jedná se o stejnou chybu, jako když ji udělá obránce a inkasujeme. Zároveň si uvědomujeme, že nikdo nechybuje naschvál, ale od hráčů očekáváme větší koncentraci v těchto momentech,“ uvedl Šilhavý, který pak zvedal ruce radostí po gólu Martina Krause: „Cítili jsme, že kdo dá první branku, bude mít velkou výhodu i vzhledem k těžšímu terénu.“

„Dávat góly je v této sezoně naší velkou bolestí a trápí nás to celý podzim. A tohle prokletí kluci nedokázali zlomit ani tentokráte. Poprvé byl s námi Kuba Hora, který za dorost střílí góly jako na běžícím pásu, ale teď, byť i podal výborný výkon, se ani on střelecky neprosadil,“ smutnil trenér Dynama B Dušan Žmolík.

Domácí tým chtěl po přestávce rozhodnout. „Dál jsme chtěli být aktivní a věřili jsme, že by náš výkon mohl být vystupňovaný stejně jako v předchozích domácích zápasech. Tentokrát se to ale úplně nepovedlo a nakonec jsme spoléhali jen na brejky. Naštěstí to dopadlo,“ ulevil si domácí kouč, jehož potěšila druhá branka Martina Krause třináct minut před koncem: „Potvrdilo se, že je to střelec. Ke Krausičovi není potřeba nic dodávat. Dlouhodobě patří k nejlepším hráčům celé ČFL.“

V závěru mohli Cábelíci ještě přidat ještě třetí gól. „Už se podepsal těžký terén a rozbité hřiště. Naštěstí byl zápas už u konce a rozhodnut,“ řekl Tomáš Šilhavý a dodal, že výhru tým věnoval Davidu Kiliánovi: „Kilimu si trochu prodlužuje rekonvalescence po operaci kolene. Chtěli jsme ho na dálku podpořit a ocenit jeho přínos pro mužstvo, což se na podzim potvrdilo. Všichni jsme si hned uvědomovali, jak velká ztráta to pro nás bude. Nebojím se říct, že s Kilim bychom měli o hodně bodů víc. Neříkáme to jako výmluvu, dobře víme, že jsme si měli poradit bez Kiliho lépe.“

Králův Dvůr – České Budějovice B 2:0 (1:0)

Branky: 38. a 77. Kraus. Rozhodčí: Langmajer, Mudra, Pena. ŽK Beňo, Krátký – Pineau, Pravda. Diváci: 120.

FK Králův Dvůr: Toman, Novák R., Hell, Dvořák, Beňo, Procházka (61. Bláha), Kraus, Osypenko (72. Holý), Kabele, Krátký (90. Sabou), Fatrdle. Trenér: Tomáš Šilhavý.