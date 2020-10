Fotbalisté Jiskry Domažlice porazili v sobotním utkání 8. kola FORTUNA ČFL doma Králův Dvůr 2:0 a před minimálně čtrnáctidenní pauzou vyhlášenou Vládou ČR se s třetí ligou rozloučili ziskem důležitých tří bodů. Cábelíci odjížděli domů smutní. I z toho, že se v nejbližší době nebude hrát.

Ilustrační foto | Foto: Deník / Archiv

Trenér Chodů Pavel Vaigl nemohl v sobotu počítat se svým nejlepším střelcem Petrem Došlým, který z nespecifikovaných důvodů nebyl ani na lavičce. V její sestavě naopak nechyběl hořovický odchovanec Martin Hrubý. Jiskra si ale i bez něj počínala dobře a Králův Dvůr zdolala ve vzájemných zápasech už popáté v řadě. „Do utkání jsme šli s tím, že to domácím chceme co nejvíc znepříjemnit, že nemáme co ztratit a využít jejich pohody z předešlých zápasů,“ prozradil taktiku králodvorský asistent trenéra Jaromír Šilhan.