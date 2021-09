Cábelíci zabrali do poločasu, kdy se jim po půlhodině podařilo dvakrát udeřit brankami Osvalda a Osypenka. Po obrátce se domácí zmátořili a v 79. minutě ex-rakovnický sniper Červený snížil. Ale z další tutové šance už neuspěl, Toman uhájil i další závary a hosté slavili.

Králův Dvůr – SK Rakovník 2:1. To ještě hrál Jaroslav Červený za Rakovník, teď už dával Cábelíkům branku v dresu Karlových Varů. | Foto: SK Rakovník

Koronavirus se na fotbalistech rálova Dvora špatně neprojevil. Tým, který musel těsně před startem ČFL, sk. A do karantény, zvládá víkendová utkání a v nacpaném kalendáři i středeční dohrávky. Včera vyhráli Cábelíci v Karlových Varech 2:1 a také v pátém duelu sezony bodovali. S jedenácti body jsou už v tabulce čtvrtí.

