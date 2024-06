„Bohužel už jsme gól nedali a vzhledem k tomu, že soupeř také šance neproměnil, zápas skončil remízou, která Písku stačila. Při pohledu na výsledek z Karlových Varů nám bylo jasné, že je konec. Opakovalo by se hodnocení z posledních zápasů, šancí jsme nedali hodně a když pak ještě uděláme nějakou chybu vzadu a soupeř ji potrestá, tak jsou z toho takovéhle výsledky. Je to hořké, jsme z toho mrzutí, ale snad se brzy oklepeme“ shrnul smutně trenér Králova Dvora Tomáš Šilhavý.

Cílem pro jeho svěřence bylo udržení třetí ligy. Co bude dál? „Maximálně jsme se soustředili, abychom se zvládli zachránit. Šance byla, věřili jsme si, že jsme toho schopní. Na hřišti si myslím, že to tak vypadalo, ale nestačilo to. Příprava na další sezónu vždy probíhala už v průběhu té poslední, určitě nespíme. Priorita byla zápasy zvládnout, ale zároveň koukáme dopředu. Králův Dvůr bude nadále dobrou adresou, i když teď bude třeba chvíli divizní, tak je to stále tým, který má hráčům i trenérům co nabídnout,“ pronesl Tomáš Šilhavý.

Vyrovnané utkání začalo lépe pro hosty. Hlavou po rohovém kopu šli Středočesi do vedení Černým. Ten vzápětí tvrdě vystřelil, jeho pokus byl zblokován rukou, ale rozhodčí Nenadál zůstal v klidu. I Písek udeřil ze vzduchu, když Voráček dostal míč za Tetoura. Vstřelené brance ale předcházel faul na Šumilova a skóre se tak neměnilo.

Po jednom z protiútoků zakončení Kuči i Jinocha zneškodnil Lerch. O několik sekund později se na druhé straně za vápnem napřáhl Baďura a hezkou střelou vyrovnal. „Vypadá to, že tady se utkání lámalo. Mohli jsme odskočit, bohužel jsme šance neproměnili. Poté to soupeř krásně trefil z dálky. Od té doby jsme se průběh snažili zvrátit na naši stranu, druhý poločas byl prakticky o tom, že jsme dobývali, soupeř chodil do nebezpečných brejků, takže nahoru dolů,“ okomentoval duel trenér Cábelíků Tomáš Šilhavý.

Po návratu z kabin střídající Arzberger akrobaticky zakončil přímo na Tetoura. Obrovskou šanci nevyužil Patrovský a s přibývajícími minutami Králův Dvůr vysouval do útoku větší množství hráčů. To pramenilo v nebezpečné kontry, především Kalouskova střela Tetoura pořádně zaměstnala. Závěrečné okamžiky si Jihočeši pohlídali u rohového praporku a po závěrečném hvizdu si pořádně oddechli.

Písek - Králův Dvůr 1:1 (1:1)

Branky: 34. Baďura - 8. Černý. Rozhodčí: Nenadál - Raplík, Kvaček. Diváci: 219.

Písek: Lerch - Mařík (46. Arzberger), Belej, Kalousek (95. Dohnal), Běloušek, Voráček, Štěch, Sajtl (30. Novák), Bartizal, Koreš, Baďura (72. Pech).

Králův Dvůr: Tetour - Bouček, Chocholoušek, Šumilov, Novák - Kuča, Hradecký, Jinoch (62. Patrovský), Kabele - Černý, Krátký (75. Sedláček).