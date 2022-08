Do vedení šli domácí hodně brzy. „David Beňo se dostal před vápnem k odraženému míči a přesnou střelou k tyči nás poslal do vedení,“ popsal první radost Šilhavý. Do kabin se šlo za stavu 1:0. Hosté byli ale blízko vyrovnání. „Bohužel jsme pouštěli soupeře do velkých šancí a jen díky Kudrnovi jsme poločas dotáhli do výsledku 1:0,“ zlobil se kouč Cábelíků. „V první půli jsme si zápas podle mě prohráli. Nedali jsme ani jednu ze tří stoprocentních šancí, naopak soupeř z jedné dokázal skórovat,“ posteskl si trenér hostů Purkart. Nutno podoktnout, že Králův Dvůr mohl přidat ještě v prvním dějství druhý gól, ale přeštického Rojíka zachránila tyčka.

Králův Dvůr vedl hned po obrátce brankou Jakuba Dvořáka 2:0, jenže Přeštice zásluhou Mudry snížily. Hosté sice pak dobře kombinovali, měli i šanci, kterou Černý neproměnil, avšak góly už stříleli jen domácí. „Je důležité, že máme hráče, kteří umí dát gól. Třetí dal Kraus, který se dobře orientuje v pokutovém území a čtvrtý přidal Kuba Novák, který dobře zavřel zadní tyč,“ řekl Šilhavý.

„Samozřejmě jsme spokojeni a zároveň věříme, že naše výkony budou mít vzrůstající tendenci. Takové výsledky nám dávají klid na práci,“ netajil se spokojeností trenér Cábelíků, kteří ukončili výtečnou přeštickou šňůru, která se uzavřela na dvaačtyřiceti zápasech bez porážky.

Na Králův Dvůr teď čeká hektický týden. Ve středu zajíždí k prvnímu kolu Mol Cup do Domažlic, hraje se od 17 hodin. A v sobotu se vydají do Drahovic, jejichž umělá tráva je nyní sídlem Slavie Karlovy Vary, výkop utkání je v 18 hodin. „Tréninky budou regenerační a navíc zátěž rozložíme do celého mužstva. Na anglicky týden se těšíme,“ dodal Tomáš Šilhavý.

Králův Dvůr – Přeštice 4:1 (1:0)

Branky: 11. Beňo, 48. Dvořák, 66. Kraus, 73. J. Novák – 53. Mudra.

Rozhodčí: Trska, Doubrava, Ježek.

ŽK: R. Novák, J. Novák, Hell, Procházka – Purkart (trenér), Hradecký.

Diváci: 200.

FK Králův Dvůr: Kudrna, R. Novák, Hell, Dvořák (74. Bláha), Osvald (79. Osypenko), Beňo, Kraus (79. Holý), J. Novák, Kabele (60. Procházka), Krátký, Fatrdle. Trenér: Tomáš Šilhavý.

FK Robstav Přeštice: Rojík, Suchý (64. Heger), Chocholoušek, Kraml (64. Popovič), Skála, Přibáň, Štípek (78. Havel), Mudra (78. Arzberger), Černý (78. Vohrna), Beránek, Hradecký. Trenér: Stanislav Purkart.