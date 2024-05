Za hosty do základní sestavy nastoupili někteří hráči s bohatými prvoligovými zkušenostmi, jako například Bartek, Jindřišek nebo Mužík. Po odehrané půlhodině šli domácí do vedení, když pokutový kop proměnil Krátký.

„Myslím, že to byl vyrovnaný zápas. Pro nás bylo dobré, že do druhého poločasu už nešli Mužík a Jindřišek, asi z toho důvodu, že šli na lavičku s áčkem, takže měli hrát jen poločas. Myslím si, že nám to pomohlo, byť paradoxně poté Bohemka vyrovnala, ale my to zpátky otočili. Přečkali jsme nějakou šanci, pak jsme dali gól, bojovali jsme. Tentokrát se to překlopilo na naši stranu, jsme rádi, žijeme, ale musíme sledovat i ostatní výsledky a trochu se i modlit,“ uznává trenér Cábelíků Tomáš Šilhavý.

Po pauze hlavou vyrovnal Farkaš, na to ale bleskově zareagoval Kabele, který posunul míč mezi obranu na JInocha a ten sólo na brankáře proměnil. „Strašně důležitý gól. Po vyrovnání to nebyla příjemná situace, ale věřili jsme, že nějakou šanci proměníme, protože jsme si je vytvářeli,“ poznamenal Šilhavý.

Pojistku přidal několik minut před koncem střídající Patrovský. „Strašně nebezpečný hráč, který svou rychlostí dělal soupeři problémy. Vstřelil i branku, kterou mu přejeme a ta nás uklidnila, závěr už jsme dohráli bez nervů,“ konstatoval Šilhavý.

Hráčům a funkcionářům Králova Dvora teď nezbývá nic jiného než doufat, že se výsledky ostatních utkání budou vyvíjet podle jejich představ. „Myslím si, že všichni kluci jsou na telefonech. My jsme splnili podmínku, že musíme vyhrát, abychom vůbec měli co sledovat. Teď už je to o modlení. Celý klub tím žije, máme radost, že jsme zvítězili a uvidíme, musíme věřit i ve štěstí,“ uzavřel Šilhavý.

Králův Dvůr - Bohemians Praha B 3:1 (1:0)

Branky: 31. Krátký (p), 62. Jinoch, 84. Patrovský - 59. Farkaš. Rozhodčí: Baum - Nedvěd, Suchánek. Diváci: 160.

Králův Dvůr: Tetour - Bouček, Chocholoušek, Šumilov, Novák - Kuča (86. Fatrdle), Hradecký, Jinoch (88. Sedláček), Kabele, Černý (88. Sabou), Krátký (67. Patrovský).

Bohemians Praha B: Šiman - Müller, Petrouš (75. Bělaška), Farkaš, Lehovec (86. Damašek), Liška, Janovský, Jindřišek (46. Havránek), Novák (62. Pomahač), Bartek, Mužík (46. Skořepa).